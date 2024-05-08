Google, yıllardır var olan bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı

08 May 2024 15:40 - Güncelleme : 08 May 2024 15:42

Teknoloji devi Google, yapay zeka destekli arama özelliğini geliştirmeye devam ederken bir özelliği ise elimizden aldı. Artık aranan bir kelimeyle ilişkili toplam kaç sonuç bulunduğu bilgisi otomatik olarak gösterilmeyecek.

GOOGLE, ARAMA SONUÇ SAYISINI NEREYE ALDI?

Bu özellik yıllardır Google'ın bir parçasıydı ve herhangi bir şey arattığınızda, onunla ilgili Google'ın veritabanında toplam kaç milyon veya milyar sonuç olduğunu yaklaşık olarak öğrenmenizi sağlıyordu. Şirket bu seçeneği göz önünden kaldırarak "Araçlar" kısmına aldı.

Ekran görüntüsünde de görülebileceği gibi, daha önce Google Arama'nın üst kısmında bulunan "Yaklaşık ..... sonuç bulundu" özelliğine ulaşmak için artık "Araçlar" sekmesine tıklamak gerekiyor. Bunun ardından özellik Google sayfasının sağ kısmında karşımıza çıkıyor.

"Araçlar" sekmesinde, Google'ın hangi dilde gösterileceğini ve hangi tarihteki arama sonuçlarını karşınıza çıkaracağını belirleyeceğiniz ve daha spesifik sonuçlara ulaşmak için detaylı arama yapabilmenizi sağlayan çeşitli araçlar da bulunuyor.

GOOGLE'A ÜCRETLİ ARAMA GELİYOR

Öte yandan Google, yapay zeka ile güçlendirilen yeni bir arama özelliği üzerinde çalışıyor. Search Generative Experience (Üretken Arama Deneyimi), sınırlı sayıda kişinin kullanımına açık olsa da Financial Times, Google'ın SGE'yi ücretli olarak sunacağını iddia ediyor.

Financial Times'ın haberinde, Google'ın bu özelliğini aylık 719,99 TL'lik fiyat etiketine sahip olan ve 'Google One AI Premium' katmanına dahil edeceği öne sürüldü. Bu paket, şirketin en gelişmiş yapay zeka modellerinden bir tanesi olan Gemini Advanced'e de erişim sunmakta.