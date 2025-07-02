Google yine logo değiştirdi! İşte yeni görünümü

Google yapay zeka platformu Gemini'ın ikonik mavi ve mor tonlardaki yıldız benzeri logosunda kapsamlı bir yeniliğe gitti. Şirket yavaş yavaş tüm kullanıcılarına sunmaya başladığı yeni logo tasarımında hem renk paletini hem de şekil özelliklerini önemli ölçüde değiştirdi.

GOOGLE GEMINI LOGOSU DEĞİŞTİ

Gemini'ın hakkında sayfasında görülebilen yeni logo, geleneksel mavi tonlarının yanı sıra üstte kırmızı, solda sarı ve altta yeşil renklerine doğru yumuşak bir degrade geçiş sunuyor. Renk geçişi, Google'ın diğer ürünlerindeki renk paletlerini çağrıştıran daha canlı ve sıcak bir görünüm sağlıyor.

Eski logo, keskin ve ince yıldız uçlarıyla dikkat çekerken, yeni tasarımda bu uçlar daha yuvarlatılmış ve yumuşatılmış durumda.

Google, aynı zamanda Android ve web uygulamalarında model seçim ekranında da güncellemeye gitti. Kullanıcılar artık yapay zeka modellerini daha işlevsel bir biçimde seçebilecek. Modellerin isimleri ve kullanım amaçları açıklamalarla birlikte daha belirgin hale getirildi:

Hızlı ve genel yardım için: 2.5 Flash

Mantık, matematik ve kodlama için: 2.5 Pro

Arama geçmişine dayalı kişiselleştirme için: Personalization (önizleme)