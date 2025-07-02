Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google yine logo değiştirdi! İşte yeni görünümü

Google'ın yapay zeka platformu Gemini, ikonik mavi ve mor tonlardaki yıldız şeklindeki logosunu güncelledi. İşte yeni Gemini logosu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google yine logo değiştirdi! İşte yeni görünümü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 11:53

Google yapay zeka platformu Gemini'ın ikonik mavi ve mor tonlardaki yıldız benzeri logosunda kapsamlı bir yeniliğe gitti. Şirket yavaş yavaş tüm kullanıcılarına sunmaya başladığı yeni logo tasarımında hem renk paletini hem de şekil özelliklerini önemli ölçüde değiştirdi.

Google yine logo değiştirdi! İşte yeni görünümü

GOOGLE GEMINI LOGOSU DEĞİŞTİ

Gemini'ın hakkında sayfasında görülebilen yeni logo, geleneksel mavi tonlarının yanı sıra üstte kırmızı, solda sarı ve altta yeşil renklerine doğru yumuşak bir degrade geçiş sunuyor. Renk geçişi, Google'ın diğer ürünlerindeki renk paletlerini çağrıştıran daha canlı ve sıcak bir görünüm sağlıyor.

Eski logo, keskin ve ince yıldız uçlarıyla dikkat çekerken, yeni tasarımda bu uçlar daha yuvarlatılmış ve yumuşatılmış durumda.

Google, aynı zamanda Android ve web uygulamalarında model seçim ekranında da güncellemeye gitti. Kullanıcılar artık yapay zeka modellerini daha işlevsel bir biçimde seçebilecek. Modellerin isimleri ve kullanım amaçları açıklamalarla birlikte daha belirgin hale getirildi:

  • Hızlı ve genel yardım için: 2.5 Flash
  • Mantık, matematik ve kodlama için: 2.5 Pro
  • Arama geçmişine dayalı kişiselleştirme için: Personalization (önizleme)
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin yeni savunma ortağı Hindistan! Anlaşma çok yakın
ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 71,9 milyon dolarlık anlaşma

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Gemini logosu ne zaman tüm kullanıcılara sunulacak?
Google, yeni Gemini logosunu ve güncellenen model seçim arayüzünü yavaş yavaş tüm kullanıcılarına sunmaya başladı.
ETİKETLER
#google
#android
#logo
#Birinci Lig
#gemini
#yenileme
#Yapayzeka
#Web Uygulamaları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.