Google'a 'anne' özelliği geliyor: 'Dikkat et dolandırıcı o'

15 May 2024 14:38 - Güncelleme : 15 May 2024 14:38

Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Dün akşam yapay zeka alanındaki yeni özelliklerini duyuran Google, internet sitesinden yayınladığı açıklamada, dolandırıcılık amaçlı aramalar konusunda kullanıcıları uyaracak bir özellik geliştirdiğini belirtti.

Yeni özellik, fikir itibariyla aslında hepimize hemen her gün bankalardan ve çeşitli resmi kurumlardan gelen "Bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayınız. Bankalar sizden T.C. kimlik numaranızı veya kart şifrenizi istemez" gibi uyarı mesajlarına dayanıyor.

GOOGLE GEMINI, DOLANDIRICILARI BİTİREBİLİR

Tek fark; bunu artık Google'ın "Gemini Nano" isimli yapay zekası yapacak. Örneğin sizi banka müşteri temsilcisi gibi görünen birisi arayıp kimlik bilgilerinizi isterse, yapay zeka onun "dolandırıcı olabileceği" konusunda uyarırken size görüşmeyi sonlandırmanızı tavsiye edecek.

Google'ın özelliğin nasıl çalışacağını göstermek için paylaştığı demoda, kullanıcıya "Bankalar asla paranızı güvende tutmak amacıyla başka yere transfer etmenizi istemez" uyarısı verildi ve 'çağrıyı sonlandırmak' ya da 'uyarıyı göz ardı etmek' seçenekleri sunuldu.

GİZLİLİK ENDİŞESİ OLUŞTURDU

Bununla birlikte Google'ın yeni özelliği, yapay zekanın telefon görüşmelerini dinlemesi fikrinden rahatsız duyan kullanıcılarda gizlilik endişelerini uyandırmış durumda. Google ise Gemini Nano'nun verileri cihaz içinde işleyeceğini, yani gizli kalacağını ve konuşmalara ulaşılamayacağını savunuyor.

Piyasaya ne zaman çıkacağı hakkında henüz bilgi verilmeyen dolandırıcılık uyarısı özelliği, zorunlu tutulmayacak. Yani kullanmak istemiyorsanız devre dışı bırakabileceksiniz.