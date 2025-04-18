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 | Murat Makas

Google'a bir darbe daha: Reklam teknolojisinde yasa dışı tekel

ABD'de federal bir mahkeme, teknoloji devi Google'ın dijital reklamcılık pazarında iki alanda yasa dışı bir tekel oluşturduğuna karar verdi. Bu karar, şirketin bazı iş kollarını satmak zorunda kalabileceği yeni bir yasal sürecin kapısını aralıyor.

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Google'a bir darbe daha: Reklam teknolojisinde yasa dışı tekel
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 11:25

Virginia eyaletindeki bir federal yargıç olan Leonie Brinkema, Alphabet çatısı altındaki Google'ın, yayıncı reklam sunucuları ve reklam borsaları alanlarında rekabeti engelleyerek "kasıtlı olarak tekel gücünü elde edip sürdürdüğünü" belirtti.

YAYINCILAR ZARAR GÖRDÜ, İNTERNET KULLANICILARI ETKİLENDİ

Mahkeme kararında dikkat çeken ifadelerden biri de şu oldu: "Bu dışlayıcı uygulamalar, rakiplerin rekabet edebilme şansını ellerinden aldığı gibi, yayıncı müşterilere, rekabetçi sürece ve nihayetinde açık internetteki bilgi tüketicilerine de ciddi zarar verdi."

Reklam sunucuları ve reklam borsaları, haber siteleri ve içerik üreticilerinin reklam satarak gelir elde etmesini sağlayan teknolojiler. Yargıca göre bu sistemlerin Google'ın kontrolüne geçmesi, internetin "can damarını" tehdit eder hale geldi.

Google'a bir darbe daha: Reklam teknolojisinde yasa dışı tekel

PARÇALAMA İHTİMALİ MASADA

Mahkeme, Google'ın yayıncı tarafındaki araçları rekabete aykırı şekilde birbirine bağladığını ve bu yolla pazar gücünü pekiştirdiğini belirtti. Şimdi gözler, mahkemenin şirketten ne tür düzenlemeler veya satışlar talep edeceği ikinci aşama duruşmaya çevrildi.

Adalet Bakanlığı daha önce, Google'ın Google Ad Manager dahil bazı reklam ürünlerini elden çıkarması gerektiğini savunmuştu. Şirketin Avrupa'daki düzenleyicileri yatıştırmak amacıyla reklam borsasını satmayı düşündüğü de daha önce basına yansımıştı.

Google'a bir darbe daha: Reklam teknolojisinde yasa dışı tekel

GOOGLE'DAN İTİRAZ: "YAYINCILAR BİZİ TERCİH EDİYOR"

Kararın ardından Google cephesi temyize gitme kararı aldı. Şirketin düzenleyici ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, "Davayı kısmen kazandık. Yayıncı araçlarıyla ilgili kararı temyize götüreceğiz," dedi. Mulholland ayrıca, yayıncıların Google'ı tercih etme nedeninin "araçların basit, uygun fiyatlı ve etkili" olması olduğunu savundu.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

ABD Başsavcısı Pamela Bondi, kararı "dijital kamusal alanın tekelleşmesine karşı tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi. Demokrat Senatör Amy Klobuchar da bu adımı "tüketiciler, küçük işletmeler ve içerik üreticiler için büyük bir kazanç" olarak yorumladı.

Yatırım uzmanı Michael Ashley Schulman ise kararı "Google ve teknoloji sektörü için önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Schulman'a göre bu gelişme, Amazon ve Meta gibi entegre ekosistemlerle çalışan dev şirketler için de artan bir düzenleyici risk anlamına geliyor.

Google'a bir darbe daha: Reklam teknolojisinde yasa dışı tekel

SIRADAKİ DURUŞMA: CHROME VE ARAMA MOTORU TEKEL DAVASI

Google şu an sadece reklam pazarında değil, arama motoru alanında da başka bir tekel davasıyla karşı karşıya. Washington'da önümüzdeki hafta görülecek duruşmada, şirketin Chrome tarayıcısını satması gibi radikal adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

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