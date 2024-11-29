Google'a darbe üstüne darbe: Bir ülke daha soruşturma açtı

29 Kasım 2024 12:29 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:36

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2020 yılında açılan rekabet davası sonucunda federal yargıç Amit Mehta, şirketin "yasa dışı tekel" olduğuna hükmetmişti. Teknoloji devi firmaya bir soruşturma da Kanada'da açıldı. Ülkenin rekabet kurumu, Google'ın rekabeti bozduğu iddiasıyla dava açtı.

Kanada​ Rekabet​ Kurumu, çevrim içi reklamcılık pazarında rekabete aykırı eylemler nedeniyle teknoloji devi Google​'a dava açtığını duyurdu. Kurum, Google'ın reklam teknolojisi araçları arasındaki bağlantılarla piyasa hakimiyetini yasa dışı şekilde koruduğunu ve tekelleşmeye yol açtığını savundu.

"REKABETİ BOZUYOR, İNOVASYONU ENGELLİYOR"

Rekabet Kurumu, Alphabet bünyesinde faaliyet göstermeye devam eden Google'ın ülkedeki çevrim içi rekabet yasasına uymadığını belirterek soluğu mahkemede aldı.

Rekabet Kurumu, Google'ın piyasadaki hakimiyetinin diğer şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığını, inovasyonu engellediğini, reklam maliyetlerini artırdığını ve yayıncı gelirlerini düşürdüğünü belirterek şirketin, iki reklam teknolojisi hizmetini de satmasını ve ceza ödemesini talep etti.

Rekabet Kurumu yetkililerinden Matthew Boswell, yaptığı yazılı açıklamada, Google'ın, kullanıcıları kendi reklam araçlarını kullanmaya ittiğini savundu ve şirketin, rakiplerini dışlayan ve rekabet sürecini bozan davranışlarda bulunduğunu ve Kanada'daki çevrim içi reklamcılık alanındaki hakimiyetini kötüye kullandığını ifade etti.

GOOGLE'DAN YANIT: "BİRÇOK SEÇENEK VAR"

Öte yandan Google'ın küresel reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor, yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu'nun, "reklam almak ve reklam vermek isteyenlerin çok sayıda seçeneklerinin bulunduğunu göz ardı ettiğini" ifade ederek Google'ın bu iddialara karşı kendini savunmayı planladığını bildirdi.

GOOGLE, ABD'DE DE TEKEL İLAN EDİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı. ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustosta Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli karara imza atmıştı.

Bakanlık, Google'ın piyasadaki hakim durumunu zayıflatmak amacıyla şirketin Chrome tarayıcısı ile Android işletim sistemlerini satmaya zorlanması da dahil olmak üzere birçok çözümü değerlendiriyor.

Google'ın cezalandırılmasına ilişkin Washington'daki duruşmalar, nisan ayında başlayacak. Yargıç Amit Mehta'nın nihai kararını eylül ayından önce vermesi bekleniyor.