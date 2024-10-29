Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook güçlerini birleştirdi

29 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:09

Pazar payı bakımından dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ı tahtından etmek için teknoloji devleri yarışa girdi. Apple'ın yıllardır kendi arama motoru geliştirdiği bir sır değil. OpenAI da SearchGPT ile bu pazara girmişti. Şimdi de Meta, Instagram ve Facebook yarışa dahil oluyor.

Meta​, Google​ ve Microsoft​'un hakimiyetindeki arama motoru​ pazarına yeni bir alternatif geliştirmek üzere kolları sıvadı. The Information'un haberine göre, şirketin üzerinde çalıştığı yapay zeka​ destekli arama motoru, kullanıcıların Instagram ve Facebook'taki Meta AI botu aracılığıyla güncel olaylar hakkında özet bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

META AI, ARAMA MOTORU ÖZELLİĞİ KAZANACAK

Halihazırda Meta'nın Instagram ve Facebook platformlarında bulunan Meta AI sohbet botu, kullanıcıların sorularını Google ve Microsoft Bing'den aldığı bilgilerle yanıtlıyor.

Ancak bu durum yakında değişebilir. Zira Meta'nın web tarayıcısının son aylarda interneti kapsamlı şekilde taradığı ve şirketteki bir ekibin sekiz aydır sohbet botu için bilgi tabanını oluşturmak üzere çalıştığı bildirildi. Bu arada Meta, Google Haritalar'a rakip olabilecek bir konum verisi altyapısı da geliştiriyor.

APPLE'DAN BEKLENİYORDU

Teknoloji sektöründe yıllardır Apple'ın Google'a rakip bir arama motoru çıkaracağına dair spekülasyonlar mevcut. Bu konudaki son gelişmeleri, Bloomberg geçen ayki raporunda aktardı. Buna göre Apple, App Store içinde kullandığı arama araçları ve algoritmalarıyla Google'a rakip olabilecek bir altyapı üzerinde çalışıyor.

Apple, halihazırda iPhone'larda varsayılan arama motorunu Google olarak tutması karşılığında rakibinden yılda 20 milyar dolar alıyor.

OPENAI DA KENDİ GOOGLE ALTERNATİFİNİ GELİŞTİRİYOR

Öte yandan OpenAI da SearchGPT olarak adlandırdığı kendi yapay zeka destekli arama motoruna sahip. Şu anda prototip aşamasında olan SearchGPT, binlerce kullanıcının erişimine açık ve tüm OpenAI kullanıcıları test edemiyor.