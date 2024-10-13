Google'da çalışma fırsatı! CEO Sundar Pichai açıkladı: Bu yeteneğe sahip olanın işi garanti!

13 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:40

Google'da çalışma hayali kuranlar için CEO Sundar Pichai, teknoloji devinin işe alım kriterlerini açıkladı. Pichai, şirketin özellikle "süperstar yazılım mühendislerine" ihtiyaç duyduğunu ve işe alım süreçlerinde %90 kabul oranıyla gurur duyduğunu belirtti.

Google​ CEO'su Sundar Pichai, iş teklifi alan adayların büyük bir çoğunluğunun teklifi kabul etmesinden gurur duyduğunu ve teknoloji devinin hangi yeteneklere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Yaptığı röportajda Pichai, kabul oranının yaklaşık %90 olduğunu söyledi. Google’ın yeni işe alımlarda özellikle hangi kriterlere baktığı sorulduğunda, bunun işe bağlı olduğunu belirtti.

SÜPER STAR YAZILIM MÜHENDİSLERİ

Pichai, "Eğer mühendislik alanındaysanız, çok iyi programcılar, bilgisayar bilimini iyi anlayan ve dinamik bir şekilde öğrenmeye, gelişmeye istekli olan, kendini yeni durumlara adapte edebilen kişiler arıyoruz," dedi. "Ancak gerçekten süperstar yazılım mühendisleri arıyoruz." dedi.

GOOGLE BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA YAPMIŞTI

Pandeminin ardından teknoloji sektörü genelinde olduğu gibi Google da yoğun bir işe alım​ süreci yürüttü, ancak bu yılın başlarında büyüme odaklı stratejiden maliyetleri azaltma yönünde bir değişimle bazı çalışanlarını işten çıkardı. Bu durum, bazı Google çalışanları arasında huzursuzluğa yol açtı. Çalışanlar, özellikle şirketin sunduğu ayrıcalıklarda azalma olduğunu belirterek, moral düşüklüğünden ve şirketin başarısından adil pay alamamaktan şikayetçi oldular. Bu şikayetler, mayıs ayında yapılan bir genel toplantıda da gündeme getirildi.

Buna rağmen yapay zeka​ yarışındaki ilerleme, büyümeyi beslemeye devam ediyor. OpenAI, Meta, Amazon ve Google gibi devler yapay zeka çalışmalarını hızlandırırken, milyarlarca doları çiplere ve diğer donanımlara harcıyor ve üst düzey yetenekleri kadrolarına katmaya çalışıyor.

İŞE ALIMLARDA YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

Google, işe alım süreçlerinde yapay zekayı da kullanıyor. Şirketin bulut bilişim bölümü, geçen sonbahardan bu yana aday eşleştirme ve işe alım süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka kullanıyor. Google, kendi yapay zeka ürünü Gemini’yi Google Workspace için geliştirdi ve bu ürün, yetenek kazanımı süreçlerinin çoğunda entegre bir şekilde kullanılıyor.

Google Cloud’un İK Başkanı Tracey Arnish, Temmuz ayında Fortune’a verdiği demeçte, ekibin son birkaç yılda milyonlarca başvuruyu analiz etmek için yapay zeka kullanmaya başladığını söyledi. Ayrıca, işe alım komitesi başvuran adayları değerlendirirken, Google Gemini, adaylarla ilgili tüm iç geri bildirimleri toplamak için kullanılıyor.

Öte yandan Pichai, tüm maliyetlere rağmen ofiste çalışanlara sunulan ücretsiz yemek uygulamasına inanmaya devam ediyor. Röportajın önceki kısmında, “İnsanlar yüz yüze iş birliğini önemsiyor,” dedi. “Google'da çalışmaya başladığım ilk dönemlerde kafelerde diğer çalışanlarla buluşup sohbet etmek, heyecan duymak ve bu şekilde üretkenliğin kıvılcımını hissetmek, topluluk oluşturmak gibi anıları hatırlıyorum. Bunun getirdiği faydalar, maliyetlerini fazlasıyla gölgede bırakıyor."