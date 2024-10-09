Google'da İsrail'e destek isyanı: "Baskı görüyoruz"

09 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:25

Google'ın İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi, veri toplama ve analiz yetenekleri sağlayan bir bulut sistemini kapsıyor. Bazı Google çalışanları, bu projeye karşı çıkarak Filistin'e destek verirken, projeyi protesto edenler işten çıkarılma ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Şirket içindeki tartışmalarda, Filistin'e destek konusunun sansürlenmesi ve çalışanların özgürce konuşmalarının engellendiği iddia ediliyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 1. yılında, ABD merkezli teknoloji devi Google​'ın İsrail ordusu ile imzalamış olduğu Nimbus Projesi halen tartışılıyor. Tam 1,2 milyar dolar değerinde olan projenin sözleşmesinin, Nisan 2021 tarihinde Google ve Amazon​ ile İsrail arasında imzalandığı bildirildi.

Bazı Google çalışanları, Nimbus Projesi'ne şiddetle karşı çıkıyor ve Google'ın bu sözleşmeden ayrılması gerektiğini savunuyor. Hem projeye karşı gelen hem de Filistin​'e destek veren eski ve mevcut çalışanlar, şirketten bu konuda baskı gördüklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

GOOGLE ÇALIŞANI MONTES: SUÇ ORTAĞI OLAMAM

İsimlerini açıklamak istemeyen mevcut Google çalışanları, İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuşarak proje hakkında önemli ayrıntılar paylaştı.

Nimbus Projesi'ni protesto ettiği için işte çıkarılan yazılım mühendisi Zelda Montes, suç ortağı olmak istemediğini belirtti. Montes, "Suç ortağı olmak istemedim ve bu, Google'ın bana karşı misilleme yapacağı ya da bana yönelik tacizin devam etmesine izin vereceği anlamına geliyorsa, öyle olsun istedim" diye konuştu.

Montes, kendisi gibi düşünen başka çalışanlar da olduğunu, ancak bu kişilerin sonuçlardan korktukları için konuşmak istemediklerini ifade etti. YouTube'un İsrail'den para alarak "propaganda reklamları" yayımladığına dikkati çeken Montes, şirket içi sohbet veya toplantılarda, Nimbus Projesi'ne ilişkin soruların geçiştirildiğini öne sürdü.

Montes, çalışanların, Google'ın dünya genelindeki ofislerinde kendileriyle benzer düşünen iş arkadaşlarıyla sanal bağlantı kurmak için şirket içi forum ve e-postaları kullandığını anlattı. Bu forumların, firma içerisinde her şeyin organize edildiği araçlar olduğunu kaydeden Montes, kendilerinin de bunu Nimbus Projesi'ni tartışmak için kullandığını ifade etti.

APARTHEİD İÇİN TEKNOLOJİYE HAYIR GRUBUNUN ÇALIŞMALARI

Şirket çalışanı ve aynı zamanda "Apartheid için Teknolojiye Hayır (No Tech for Apartheid)" grubunun üyesi olan Alex Cheung, şirket içi e-posta başlıkları üzerinden Nimbus Projesi hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştığını anlattı.

Konuşmalarda 'soykırım' ya da 'apartheid' kelimeleri geçtiğinde moderatörlerin herhangi bir uyarıda bulunmadan yorumları sildiğini veya insanların bu konuya olan ilgisinin önüne geçmek için forumları kapattığını iddia eden Cheung, yöneticilerin bu adımlarıyla kendilerinin "yok sayıldığını" ifade dile getirdi ve şirkettekin kültürü eleştirdi.

Google'ın New York'taki ofisinde çalışan yazılım geliştiricisi Hasan da söz konusu mesaj panolarının kapatıldığını görmenin oldukça yaygın olduğunu dile getirdi.

Yöneticilerin, moderatörlerin soykırım kelimesini içeride çok fazla kargaşaya neden olduğu için yasakladığını söylediğini belirten Hasan, bunu bir başka gözdağı verme biçimi olarak hissettiklerini sözlerine ekledi. Müslüman bir Google çalışanı da iş arkadaşlarına e-posta göndererek Filistin'e destekleme çağrısında bulunmasının ardından yöneticileri tarafından dışlandığını ileri sürdü.

Sözlü olarak uyarıldığını belirten çalışan, İnsan Kaynakları departmanı tarafından ceza belirtilmeden "daha fazla disiplin cezası" verilebileceği yönünde uyarıldığını aktardı.

İŞTEN ÇIKARILMAKLA TEHDİT EDİLİYORLAR

Çalışanlar, projeye karşı çıkanların Google tarafından baskıya maruz kaldığını öne sürdü. ve işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini iddia etti. İsmini paylaşmak istemeyen ve kendisini "Clare" olarak tanıtan bir çalışan, şirketin, İsrail ile Ukrayna'daki duruma verdiği tepkinin de tezat oluşturduğunu kaydetti. Ukrayna ile çok daha görünür bir dayanışmaya tanık olduğunu, bazı çalışanların destek için Ukrayna bayrağı astığını ve bağış toplandığını belirten Clare, şirket içindeki platformlarda bazı kişilerin isimlerinin yanında Filistin bayrağı olduğunu ancak Filistin'e verilen desteğin açıkça gösterilmemesi için yöneticilerin "tehditlerde" bulunduğunu öne sürdü.

Genel olarak, şirket içerisinde siyasi konular hakkında özgürce ve açıkça konuşulmasına izin verilen bir alan bulunduğunu aktaran Clare, mesele Filistin olduğunda bu durumun tam tersinin yaşandığını anlattı. Google, Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını, şirket tarafından yürütülen soruşturma sonucu "diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri" gerekçesiyle 18 Nisan'da işten çıkarmıştı.

NİMBUS PROJESİ NEDİR?

Nimbus Projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu. Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.