Google'dan akıllı telefonları coşturacak güncelleme: 'Gemini 2.0 Mobil' kullanıma açıldı

20 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:40

Google, Gemini 2.0 Flash Experimental'ı iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir hale getirdi. Bu sayede kullanıcılar, piyasadaki en gelişmiş yapay zeka modellerinden birini kullanabilecek. Üstelik beş kuruş bile ödemeden.

Google, yapay zeka teknolojisiyle ilgili önemli bir adım daha atarak Gemini mobil uygulamasına büyük bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme sayesinde şirketin en gelişmiş yapay zeka modeli olan "Gemini 2.0 Flash Experimental", artık iOS ve Android cihazlarda da kullanılabilir hale geldi.

Ancak bu yeni özelliği kullanabilmek için kullanıcıların bazı adımları izlemeleri gerekiyor. Gemini 2.0 Flash Experimental modeli, uygulama içinde otomatik olarak aktif hale gelmiyor. Bu sebeple, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranın üst orta kısmındaki "Gemini" ibaresine dokunarak yeni modeli seçmek zorundasınız.

GEMİNİ 2.0 FLASH, ÜCRETSİZ

Gemini 2.0 Flash Experimental modeli, deneyimlemek isteyen tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor. Yani bu yeni modeli denemek için Gemini Advanced aboneliğine sahip olmanız gerekmiyor. Ancak modelin halen deneysel bir aşamada olduğunun altını çizmekte fayda var. Bu nedenle yapay zeka, zaman zaman hatalı sonuçlar verebilir ya da bazı sorularınızı cevapsız bırakabilir.

Gemini'ın en yeni sürümünü denemek için yapmanız gereken tek şey; Play Store ve App Store üzerinde "Google Gemini" mobil uygulamasını güncellemek. Güncellemenin ardından Gemini 2.0 modeline kolayca erişebilirsiniz.

GEMİNİ 2.0 NEDİR?

Google, Gemini 2.0 modelini, aynı anda metin, görüntü ve sesli içerikleri işleyebilen bir çok modlu (multimodal) yapay zeka platformu olarak tanıttı. İsminde "Experimental" (Deneysel) ifadesi, modelin henüz kararlı bir yapıda kullanıma sunulmadığı anlamına geliyor.

Gemini 2.0 Flash, Google Arama gibi araçları özgün olarak çağırabiliyor. Kod yürütmeyi ve üçüncü taraf kullanıcı tanımlı işlevleri de aynı şekilde. Geliştiriciler, Google AI Studio ve Vertex AI aracılığıyla Gemini API'da 2.0 Flash'ı kullanabilecek. Kullanıcılar ise masaüstündeki model açılır menüsünden Gemini 2.0'ı seçerek modeli deneyebilecek.