"Google'dan arıyoruz" dolandırıcılığına dikkat! "Ödeme yapmak zorundasınız" sözüyle vurgun yapıyorlar

10 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:12

Son dönemde, kendilerini Google çalışanı gibi tanıtan dolandırıcılar, işletme sahiplerini hedef alarak Google Haritalar kayıtlarının silineceği veya yenileneceği bahanesiyle ödeme talep ediyor. Fazlanet Bilgi Teknolojileri CTO'su, Google'ın harita kaydı için hiçbir zaman ödeme talep etmediği gibi bu tür aramaların tamamen dolandırıcılık olduğu konusunda uyardı.

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Son dönemde "Google'dan arıyoruz" temalı dolandırıcılık​ aramaları artmaya başladı. Özellikle işletme sahiplerini hedef alan ve kendilerini Google​'da çalışıyor gibi tanıtıp vatandaşlardan ödeme talep eden saldırganlara karşı Fazlanet Bilgi Teknolojileri CTO'su Barış Bayram kritik bir uyarıda bulundu.

GOOGLE HARİTALARDAKİ KAYITLARIN SİLİNECEĞİNİ İDDİA EDİYORLAR

Son yıllarda artış gösteren telefon dolandırıcılığı yöntemleri arasında "Google'dan arıyoruz" temalı sahte aramalar dikkat çekiyor. Özellikle işletme sahiplerini hedef alan bu dolandırıcılık girişimleri, Google haritalardaki kayıtların silineceği veya sıralamanın yükseltileceği gibi vaatlerle ödeme talep ediyor. Barış Bayram, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı işletmeleri bilinçli olmaları yönünde uyardı.

GOOGLE, HARİTA KAYDI İÇİN ÖDEME TALEP ETMEZ

Barış Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Google'ın hiçbir zaman kullanıcıları arayarak ödeme talep etmeyeceğini veya tehditkâr bir üslup kullanmayacağını belirtti. Bu aramalarda iddia edilen, harita kayıtlarının süresinin dolduğu gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Bayram, Google harita kaydının tamamen ücretsiz ve herhangi bir yenileme işlemine ihtiyaç duymadığını bildirdi.

"GOOGLE'DAN ARIYORUZ" DİYEREK DOLANDIRIYORLAR

Bayram, dolandırıcıların genellikle şu yöntemlerle işletmeleri kandırmaya çalıştığını belirtti:

"Google'dan arıyoruz, harita kaydınızın süresi doldu" diyerek ödeme talep etme.

Telefon, e-posta veya mesajla doğrulama kodu isteyerek hesap ele geçirme.

Sahte firma rehberlerine yönlendirerek üyelik ücretleri adı altında para alma.

DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Bayram, işletme sahiplerine şu uyarılarda bulundu:

Google'dan aradığını iddia eden kişiler ödeme talep ediyorsa, dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıyasınız.

Kimseye ödeme yapmayın.

Telefonunuza, e-postanıza veya mesajınıza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın.

Şüpheli aramaları CİMER, BTK veya Tüketici Şikayet Platformu’na bildirerek yetkilileri bilgilendirin.

Dijital okuryazarlığı düşük olan küçük işletmelerin bu tür dolandırıcılıklardan daha fazla etkilendiğini ifade eden Bayram, "KOBİ'lerin, Google Haritalar ve dijital araçlar hakkında doğru bilgilendirilmesi kritik öneme sahip. Bu konuda profesyonel destek almaktan çekinmeyin" diye konuştu.