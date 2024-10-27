Google'dan Chrome'a özel yapay zeka asistanı: 'Project Jarvis' geliyor

27 Ekim 2024 17:09 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:39

Google'ın "Project Jarvis" adlı yeni bir yapay zeka asistanı geliştirdiği ortaya çıktı. Chrome tarayıcısında Gemini 2.0 altyapısı ile çalışacak olan asistan, internet işlemlerini otomatikleştirme ve çoklu görev yönetimi sağlama yeteneğine sahip olacak.

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ABD'li teknoloji şirketi Google​, yapay zeka​ alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekliyor. Şirket, Chrome​ tarayıcısına entegre edilecek ve Gemini 2.0 altyapısını kullanacak "Project Jarvis" isimli yeni bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. Iron Man filmindeki J.A.R.V.I.S.'ten esinlenen araç, günlük internet işlemlerini otomatikleştirecek.

GOOGLE CHROME'A ÖZEL YAPAY ZEKA ASİSTANI: PROJECT JARVİS

The Information'un haberine göre Jarvis, internet görevlerinde kapsamlı bir otomasyon desteği sunacak. Çoklu görev yönetimi imkanı tanıyan asistan, aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar online alışveriş, uçuş rezervasyonu gibi süreçlerde işlemlerini daha kolay yapabilecek.

Project Jarvis, bulut tabanlı bir altyapı ile çalışıyor. Her işlem öncesinde birkaç saniyelik bir düşünme süresine ihtiyaç duyuyor. Ancak yerel cihaz tabanlı işlem yeteneği üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Asistanın ilk sürümü Aralık 2024'te yayınlanacak. Ancak herkes kullanamayacak. Genel kullanıma sunulmadan önce sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından test edilecek.