Google'dan “Deep Think” hamlesi! 250 dolara şampiyon yapay zeka

Google, Uluslararası Matematik Olimpiyatı’ndan ödülle dönen yapay zekâ modelini, halkın kullanımına açtı. “Gemini 2.5 Deep Think” adı verilen bu gelişmiş sürüm, şu anda yalnızca “AI Ultra” abonelerine sunuluyor. Ücret mi? Aylık tam 250 dolar. İlk üç ay içinse 125 dolarlık indirimli bir seçenek mevcut.

Deep Think, yalnızca daha fazla hesaplama gücü sunmakla kalmıyor; paralel düşünme becerisiyle birden fazla çözüm yolunu aynı anda değerlendirip en verimli yolu seçebiliyor. Google, bu teknikle modelin sadece daha hızlı değil, aynı zamanda daha isabetli sonuçlar verdiğini söylüyor.

DAHA UZUN DÜŞÜNÜYOR, DAHA DERİN ÇÖZÜYOR

Yeni nesil Deep Think modu, karmaşık görevleri adım adım çözmede oldukça iddialı. Model, uzun düşünme süresi sayesinde kapsamlı analizler yapabiliyor. Ayrıca kod çalıştırma, Google Arama gibi araçlarla entegre çalışarak gerektiğinde farklı yeteneklerini de devreye sokuyor.

Google’a göre özellikle bilimsel keşifler, matematiksel modellemeler ve yazılım geliştirme gibi alanlarda modelin başarısı dikkat çekici. Hatta bu model, “Humanity’s Last Exam” olarak anılan ve birçok disiplini kapsayan zorlu sınavda yüksek puanlar aldı.

OLİMPİYAT SEVİYESİ AMA TAM DEĞİL

Google, bu modelin altın madalya kazanan varyantla birebir aynı olmadığını da açıkça belirtiyor. Deep Think’in halka açık versiyonu, 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı kriterlerine göre bronz madalya düzeyinde bir performans sunuyor. Altın seviye varyant ise yalnızca özel araştırma projelerinde ve seçili kullanıcılarla paylaşılıyor. Üstelik onun bir problemi çözmesi bazen saatler alabiliyor.

Deep Think, Gemini uygulaması üzerinden sabit günlük komut sayısıyla kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Gemini 2.5 Pro ekranında “Deep Think” seçeneğini aktif ederek bu gelişmiş modele erişebiliyor. Google, önümüzdeki haftalarda bu modu API üzerinden de kısıtlı bir kullanıcı grubuna açmayı planlıyor.

YAPAY ZEKÂNIN YENİ OYUN ALANI: MATEMATİK

Google’ın bu hamlesi, yapay zekâ alanında sadece yaratıcı yazı ya da görüntü üretimiyle sınırlı kalmayan, derin düşünceye dayalı bir dönemin başladığını işaret ediyor. Şirket, hem içerik güvenliği hem de tarafsızlık açısından da Deep Think’in Pro sürüme göre daha başarılı olduğunu vurguluyor.