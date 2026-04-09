Google'dan milyonlarca kullanıcıya 100 dolarlık ödeme

Android akıllı telefon sahiplerinin hücresel veri hatları üzerinden izinsiz şekilde Google'a veri aktardığı iddiasıyla açılan davada uzlaşma sağlandı. Kullanıcılar 100 dolara kadar ödeme alabilecek. Peki bu hak Türkiye'deki müşterileri de kapsıyor mu? İşte bilmeniz gerekenler...
Teknoloji devi Google, geçmiş sekiz yıl içinde Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon üzerinden internete bağlanan kişilere yönelik önemli bir tazminat süreci başlattı. ZDNet'in haberine göre, Taylor et al. v. Google LLC adıyla bilinen toplu dava kapsamında şirket, kullanıcıların izni olmadan arka planda hücresel veri kullanmakla suçlanıyor.
Dava dosyasına göre, Android akıllı telefonlar kullanılmadığı anlarda ve tüm uygulamalar kapalıyken bile arka planda sürekli olarak bilgi transferi gerçekleştirdi. Veri aktarımının, cihazlar Wi-Fi ağına bağlıyken yapılabilecekken doğrudan tüketicilerin ücretini ödediği hücresel bağlantılar üzerinden sağlandığı öne sürüldü.
Google iddiaları doğrudan kabul emtmiş değil. Ancak uzun mahkeme süreçlerinden kaçınmak amacıyla uzlaşma yoluna gitmeyi tercih etti.
12 Kasım 2017 tarihinden davanın nihai onay sürecine kadar geçen sürede cihazında hücresel bağlantı kullanan herkes teorik olarak hak sahibi konumunda bulunuyor. Amerika'da ödeme almaya hak kazanan kişilere e-posta veya posta yoluyla bir doğrulama kodu içeren özel bir bildirim gönderilmesi planlanıyor.
Yaklaşık 100 milyon potansiyel mağdur için toplam 135 milyon dolarlık devasa bir fon oluşturuldu. Hak sahiplerinin alacağı net miktar henüz tam olarak kesinleşmedi. Ancak benzer davalarda katılım oranının genellikle düşük kalması nedeniyle mağdurlara yapılacak bireysel ödemenin 100 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Son onay duruşmasının 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. Dolayısıyla hiçbir ödeme belirtilen tarihten önce hesaplara aktarılmayacak. Öte yandan dava yalnızca ABD'de açılmış olduğu için Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar, iddia edilen mağduriyeti yaşamış olsalar bile tazminat alamayacaklar.