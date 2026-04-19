Google’dan Pentagon hamlesi: Gemini için kritik görüşme

The Information tarafından ortaya atılan iddia, teknoloji ve savunma dünyasını bir anda hareketlendirdi. Habere göre Google, ABD Savunma Bakanlığı ile masada. Konu ise oldukça hassas: Şirketin gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini’ın gizli ortamlarda kullanılması.

İddiaya göre taraflar, Gemini’ın güvenlik açısından sınırlı ortamlarda çalışabilmesini sağlayacak bir iş birliği üzerinde konuşuyor. Yani mesele sadece teknoloji değil, doğrudan ulusal güvenlik.

Eğer bu görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa, Gemini modelleri Pentagon bünyesinde geniş bir kullanım alanına sahip olabilir. Yetkililerin ifadesiyle, “tüm yasal kullanım alanlarında” devreye alınması gündemde.

Bu da aslında ABD’nin yapay zekâyı askeri ve idari süreçlere daha derin entegre etme hedefinin yeni bir adımı. Zaten Pentagon’dan gelen açıklamalar da bu yönde. Google özelinde bir doğrulama yapılmasa da, “her güvenlik seviyesinde yapay zekâ kapasitesinin geliştirileceği” mesajı net şekilde veriliyor.

İşin bir de hassas tarafı var. Google, bu olası anlaşmada bazı sınırlar çizmek istiyor.

Şirketin masaya koyduğu başlıca şartlar şöyle:

Yapay zekâ kitlesel gözetim amacıyla kullanılmayacak

Otonom silah sistemleri insan kontrolü olmadan devreye alınmayacak

Açıkçası bu maddeler, teknoloji dünyasında uzun süredir tartışılan etik kaygıların sahaya yansıması gibi görünüyor.

Uzmanlara göre Google’ın bu hamlesi tesadüf değil. Pentagon’un daha önce Anthropic ile yürüttüğü ilişkinin “tedarik zinciri riski” gerekçesiyle sona ermesi, yeni bir boşluk oluşturdu.

Bu boşlukta sadece Google yok. OpenAI ve xAI gibi devler de Pentagon ile temas halinde. Hatta OpenAI ile geçtiğimiz ay bir anlaşma yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, bu durum ciddi tartışma başlatmıştı.

Pentagon ise topu biraz ortada tutuyor. Görüşmelerin sürdüğünü kabul ediyor ama netleşmiş bir anlaşma olmadığını vurguluyor.

