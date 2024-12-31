Google'dan Samsung kullanıcılarına jest: S25 alana 720 TL'lik özellik bedava olacak!

31 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:37

Samsung, 22 Ocak 2025'teki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25, S25+, S25 Ultra modellerini tanıtacak. Yeni serinin kullanıcıları ise Google'ın normal şartlarda aylık 720 TL'ye sattığı bir yapay zeka paketinden ücretsiz deneme süreleriyle faydalanabilecek.

Samsung​, merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25​ serisini 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. S25, S25+ ve S25 Ultra olmak üzere toplamda 3 modelle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan seri, iddialara göre Google'ın aylık 719,99 TL'ye satmakta olduğu Gemini Advanced aboneliğini ücretsiz deneme sürümü olarak sunacak.

GALAXY S25 ALANA GEMİNİ ADVANCED ABONELİĞİ BEDAVA

Android Authority sitesi tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni Galaxy cihazlarının farklı modelleri, kullanıcılara Gemini Advanced'den belli bir süre ücretsiz yararlanma fırsatı verecek: Bu süreler ise şu şekilde:

Galaxy S25: 3 aylık ücretsiz erişim

3 aylık ücretsiz erişim Galaxy S25 Plus: 6 aylık ücretsiz erişim

6 aylık ücretsiz erişim Galaxy S25 Ultra: 12 aylık ücretsiz erişim

Ayrıca 9 aylık bir ücretsiz abonelik seçeneğinin de gelecekteki modellerden biri olan Galaxy S25 Slim için planlandığı öngörülüyor. Bu modelin ise ocak ayında S25 serisiyle birlikte tanıtılıp 2025 yılı sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GEMİNİ ADVANCED NEDİR?

Google tarafından geliştirilen Gemini Advanced, kullanıcıların mobil cihazlarından en etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayan bir yapay zeka paketi olarak öne çıkıyor. Android uygulamaları ve Google hizmetleriyle entegre çalışan bu hizmet, işlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlar.

Gemini Advanced'in öne çıkan özellikleri şöyle: