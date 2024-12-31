Google'dan Samsung kullanıcılarına jest: S25 alana 720 TL'lik özellik bedava olacak!
Samsung, 22 Ocak 2025'teki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25, S25+, S25 Ultra modellerini tanıtacak. Yeni serinin kullanıcıları ise Google'ın normal şartlarda aylık 720 TL'ye sattığı bir yapay zeka paketinden ücretsiz deneme süreleriyle faydalanabilecek.
Samsung, merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. S25, S25+ ve S25 Ultra olmak üzere toplamda 3 modelle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan seri, iddialara göre Google'ın aylık 719,99 TL'ye satmakta olduğu Gemini Advanced aboneliğini ücretsiz deneme sürümü olarak sunacak.
GALAXY S25 ALANA GEMİNİ ADVANCED ABONELİĞİ BEDAVA
Android Authority sitesi tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni Galaxy cihazlarının farklı modelleri, kullanıcılara Gemini Advanced'den belli bir süre ücretsiz yararlanma fırsatı verecek: Bu süreler ise şu şekilde:
- Galaxy S25: 3 aylık ücretsiz erişim
- Galaxy S25 Plus: 6 aylık ücretsiz erişim
- Galaxy S25 Ultra: 12 aylık ücretsiz erişim
Ayrıca 9 aylık bir ücretsiz abonelik seçeneğinin de gelecekteki modellerden biri olan Galaxy S25 Slim için planlandığı öngörülüyor. Bu modelin ise ocak ayında S25 serisiyle birlikte tanıtılıp 2025 yılı sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.
GEMİNİ ADVANCED NEDİR?
Google tarafından geliştirilen Gemini Advanced, kullanıcıların mobil cihazlarından en etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayan bir yapay zeka paketi olarak öne çıkıyor. Android uygulamaları ve Google hizmetleriyle entegre çalışan bu hizmet, işlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlar.
Gemini Advanced'in öne çıkan özellikleri şöyle:
- Gemini 1.5 Pro modeline erişim: Mantıksal akıl yürütme, analiz ve daha fazlasında çok daha yetenekli
- Google'ın deneysel modeli Gemini-Exp-1206'yı keşfedin: Kodlama ve matematik gibi karmaşık görevlerde olağanüstü
- Araştırmalarınızda zaman kazanın: Deep Research ile dakikalar içinde sayfalarca raporlar oluşturun
- Çok fazla miktarda bilgiyi anlayın: 1.500 sayfaya kadar metin içeren kişisel dosyaları, tüm kitapları veya uzun raporları yükleyip analiz edin
- Yapay zeka ekibinizi kurun: Google'ın belirli bir konuya özel yapay zeka uzmanları olan Gem'leri kullanın
- Akıllı ve hızlı kodlama: İş akışlarınızı birçok dilde kolaylaştırın
- Google One'dan 2 TB depolama alanı dahil: Tüm fotoğraflarınızı, belgelerinizi ve daha fazla şeyi saklayabileceğiniz geniş bir depolama alanı
- Sık kullandığınız Google uygulamalarıyla kesintisiz ve kolay çalışın: Gmail'de, Dokümanlarda ve diğer uygulamalarda Gemini erişimiyle birlikte