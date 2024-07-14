Google'dan sevindiren gelişme: Dark Web Raporu bedava olacak

14 Temmuz 2024 12:11 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:12

Yapay zeka doktorları işinden edecek! Sadece yüze bakarak hastalık teşhis edilebilecek

Yapay zeka doktorları işinden edecek! Sadece yüze bakarak hastalık teşhis edilebilecek

Google, veri ihlallerini izleyen "Dark Web Raporu" özelliğini temmuz sonundan itibaren tüm Google kullanıcıları için ücretsiz hale getireceğini açıkladı.

Bu özellik, adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-postanız gibi kişisel bilgilerinizin çevrim içi veri ihlallerinde sızdırılıp sızdırılmadığını izlemenize yardımcı oluyor.

Dark Web Raporu özelliğini kullanmak için eskiden Google One üyeliği gerekiyordu. Ancak temmuz ayından itibaren artık abonelik hizmeti aracılığıyla kullanılamayacak. Araç, kullanıcıların ev adresi, telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerini içeren sonuçları bulmalarını ve kaldırmalarını sağlayan bir özellik olan "Hakkınızdaki sonuçlar" bölümüne entegre edilecek.

Google, kullanıcıların bilgilerini kaldırma taleplerini kolaylaştırmak için 2022 yılında "Hakkınızdaki sonuçlar" aracını başlatmıştı. Daha sonra aracı, kullanıcıların kişisel iletişim bilgileri Google arama sonuçlarında bulunduğunda uyarılmalarını sağlayacak şekilde güncellemişti.

GOOGLE DARK WEB İZLEME ARACI NASIL KULLANILIR?

Dark Web Raporu özelliğini kullanmak için, Google Hesabınızdaki "Hakkınızdaki sonuçlar" bölümüne girin ve "Başlayın" butonuna tıklayın. Tam adınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve e-postanızı yazın.

Bilgilerinizi girdikten sonra, bildirim ayarlarınızı e-posta veya Google uygulaması üzerinden uyarı alacak şekilde ayarlayın. Ardından "adınız ve iletişim bilgilerinizle eşleşen arama sonuçlarını kontrol ettiğini" belirten bir ekran açılacaktır. İşlem birkaç saat sürer ve tamamlandığında sizi uyarır.

Yeni sonuçlar, kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren sonuçların kaldırılmasını talep edebilecekleri "İncelenecek sonuçlar" içinde görünecek. Ayrıca Google Arama'yı kullanırken iletişim bilgilerinizi içeren bir sonucun yanındaki menü simgesini seçip "Sonucu kaldır" seçeneğine tıklayarak da sonuçların kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Google, kaldırma gerekliliklerini karşıladıklarından emin olmak için tüm talepleri inceler ve bu birkaç gün sürebilir.