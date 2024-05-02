Google'dan yeni özellik! 'Yüzünü görmek istemiyorum' dediğiniz kişiyi gizleyebileceksiniz

02 May 2024 11:31 - Güncelleme : 02 May 2024 11:33

iPhone'da var olmanın Google'a faturası ilk kez açıklandı

iPhone'da var olmanın Google'a faturası ilk kez açıklandı

Google Fotoğraflar için geliştirilen ve videoların kalitesini tek tuşla iyileştirmenizi sağlayan özellik, son güncellemeden sonra ortaya çıktı ve "Videonuzu Geliştirin" seçeneğiyle kullanılabilir hale geldi.

VİDEOLARIN AYARLARINI OTOMATİK AYARLAYACAK

Kullanıcılar, video düzenleme arayüzünde bulunan bir düğme sayesinde parlaklık, renk, kontrast ve diğer özellikleri otomatik olarak ayarlayarak videoları geliştirebilecek. Ancak özelliğin videolardaki stabilizasyon efekti için geçerli olup olmadığı henüz belirsiz.

Bununla birlikte iyileştirme işlemi, orijinal videonun uzunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak zaman alabilir. Kullanıcılar otomatik geliştirmeler uygulandıktan sonra videonun bir kopyasını kaydedebilirler.

DEĞİŞİKLİĞİ BEĞENMEYENLER GERİ ALABİLECEK

Google Fotoğraflar'ın videoya uygulamış olduğu geliştirmeyi beğenmeyenler, videoyu orijinal haline geri getirebilecek. Android Authority sitesinin aktardığına göre şirket, yeni özelliği şu an için test aşamasında tutuyor. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı belli değil.

Görsellerin kalitesini iyileştirme özelliği bir süredir Google Fotoğraflar'da vardı. Ancak videolara hiç uygulanmamıştı.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'A YÜZ GİZLEME GELİYOR

Öte tarafta Fotoğraflar için hazırlanan çok faydalı bir seçenek daha var. Uygulamanın içinde bulunan ve geçmişe dair hatıralarınızı gözününüzün önüne getiren 'Anılar' akışına sevmediğiniz kişilerin yüzlerini kaldırabileceğiniz bir özellik geliyor.

Yüzünü bile görmek istemediğiniz kişileri anılar akışından ister gizleyebilecek isterseniz de tamamen engelleyebileceksiniz. Test aşamasında olan bu özellik de tıpkı "Video Geliştirme" seçeneği gibi yakında kullanıma açılacak.