Google'ın ardından Microsoft'un başı belaya girdi: Tekel incelemesi başlatıldı

28 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:41

Geçtiğimiz günlerde Google, ABD'de açılan bir dava kapsamında internet ve arama pazarında yasa dışı bir şekilde tekel oluşturmakla suçlanmıştı. Şimdi ise bir başka ABD'li teknoloji devi olan Microsoft'un başı dertte. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un faaliyetlerini antitröst ihlalleri açısından geniş kapsamlı bir soruşturmaya aldı.

Microsoft​, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından geniş kapsamlı bir antitröst soruşturmasına tabi tutularak birkaç yıl içinde bu tür bir incelemeyle karşı karşıya kalan beşinci Büyük Teknoloji (Big Tech) şirketi oldu.

FTC​, Microsoft'un bulut ve yazılım lisanslama işlerini, siber güvenlik​ hizmetlerini ve yapay zeka tekliflerini inceliyor. Haberi ilk olarak Bloomberg verdi ve The Verge, gizli bir soruşturmada konuşmak üzere adının açıklanmasını istemeyen, konuya aşina bir kişi ile soruşturmayı doğruladı.

FTC, MİCROSOFT'UN AZURE SERVİSİNE ODAKLANDI

Kaynağa göre, Microsoft'un Azure bulutu ile üretkenlik ve güvenlik yazılımlarını nasıl bir araya getirdiğine odaklanılıyor. FTC'nin Microsoft'un bulut işine olan ilgisi, ürünlerini etkileyen çeşitli güvenlik olaylarının ardından, özellikle de Microsoft'un ABD devlet kurumlarının en önemli yazılım tedarikçilerinden biri olması nedeniyle arttı.

Hükümete bağlı Siber Güvenlik İnceleme Kurulu bu yılın başlarında "Microsoft'un güvenlik kültürünün yetersiz olduğu ve özellikle şirketin teknoloji ekosistemindeki merkezi konumu göz önünde bulundurulduğunda bir revizyona ihtiyaç duyduğu" sonucuna varmıştı.

Kısa bir süre sonra Microsoft CEO'su Satya Nadella çalışanlara yönelik bir not yayınlayarak "Güvenlik ile başka bir öncelik arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, cevabınız net: Güvenliği tercih edin" ifadelerini kullandı.

MİCROSOFT'A AÇILAN İLK DAVA DEĞİL

Microsoft, 90'lı yılların sonunda web tarayıcısı ve Windows işletim sisteminin birlikte kullanılması nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından tekelcilik karşıtı bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Ancak son yıllarda her biri hükümetin kendi tekel suçlamalarıyla mücadele eden Amazon, Apple, Meta ve Google'a uygulanan türden antitröst incelemeleri Microsoft'u teğet geçmişti.

FTC'deki Demokrat çoğunluk, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasıyla yakında değişecek. Trump muhtemelen kurumun mevcut iki Cumhuriyetçi komisyon üyesinden birini başkan vekili olarak seçecek ve nihayetinde kendi görüşlerine uygun yeni bir başkan ya da komisyon üyesini kuruma aday gösterecek. Bu durumda soruşturmanın akıbetinin ne olacağı belli değil.