Google'ın gizli modunu kullananlara 170 bin TL tazminat! Avukatlar, kullanıcılara çağrı yaptı

30 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:02

Google Chrome tarayıcısının 'gizli mod' özelliği, kullanıcılara internette dolaşırken gizlilik vaat eden bir araç olarak tanıtılmıştı. Ancak ABD'de Google'a karşı açılan yeni bir toplu dava, bu özelliğin gizlilik iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor. Kullanıcılar bu kapsamda 5 bin dolara kadar tazminat talep edebilecek.

Daily Mail'in aktardığına göre davacılar, Google'ın gizli modda bile kullanıcıların kişisel bilgilerini izinsiz topladığını ve bu durumun Kaliforniya eyaletinin "Gizlilik İhlali Yasası" kapsamında tazminat talep etme hakkı tanıdığını iddia ediyor.

2016-2023 YILLARI ARASINDA GİZLİ MOD KULLANANLARI İLGİLENDİRİYOR

Davacıların avukatları X'te yaptıkları açıklamada 2016 ve 2023 yılları arasında gizli moda geçen Chrome tarayıcısı kullanıcılarının "gizlilik ihlalleri için Kaliforniya'da geçerli olan yasal tazminatlara dayanarak 5 bin dolara kadar tazminat almaya hak kazanabileceklerini" duyurdu.

Her ne kadar dava Kaliforniya Gizlilik İhlali Yasası kapsamında açılmış olsa da (Google'ın 'hizmet şartları' Kaliforniya yasalarını firmanın faaliyetleri için geçerli yasa olarak belirttiğinden) Amerika'da olmak şartıyla tüm Google Chrome kullanıcıları davaya katılabiliyor.

Yeniden canlanan toplu dava, geçen hafta 20 Ağustos Salı günü ABD temyiz mahkemesinin verdiği ve Google'ın kişisel bilgilerini izinsiz topladığını iddia eden Chrome kullanıcılarının tazminat davası açabileceğini ilan eden kararın ardından geldi.

Başlangıçta en az 5 milyar dolar tazminat talep edilen dava, bir ön anlaşmanın ardından Aralık 2023'ün sonlarından bu yana duraklatılmıştı. Geçtiğimiz hafta yeni davacılar için çağrıda bulunan avukat Don Bivens, görünüşte 'gizliliği koruyan' tarayıcı özelliği gizli mod ile ilgili sorunlar nedeniyle Google'a dava açan bir dizi firmaya katıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında, 2020 yılında açılan ilk davanın arkasındaki hukuk firması Boies Schiller Flexner, Susman Godfrey ve Morgan & Morgan, sadece Google ile yukarıda bahsedilen anlaşmayı hazırlayan kendi çalışmaları için 217 milyon dolar yasal ücret talep etti.

Bu dava yalnızca ABD'de geçerli olduğundan, Türkiye'deki kullanıcıların tazminat talep etme hakkı bulunmuyor.