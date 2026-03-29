Google’ın hamlesi DDR fiyatlarını düşürdü

Son aylarda sürekli yükselen DDR5 bellek fiyatları nihayet geri adım attı. ABD’deki bazı perakendecilerde belirli RAM kitlerinde 100 dolara kadar indirim görülüyor. Özellikle Amazon ve Newegg gibi büyük platformlarda dikkat çeken bu düşüşler, şimdilik yalnızca birkaç satıcıyla sınırlı.

Ama doğrusu, piyasanın bir süredir böyle bir hareket beklediği de söylenebilir. Zira son haftalarda RAM fiyatları neredeyse her gün yeni bir zirve görüyordu.

Örneğin Corsair’in 32 GB kapasiteli ve 6400 MHz hızındaki VENGEANCE DDR5 kitleri kısa süre önce 490 dolar civarında satılıyordu. Şimdi ise aynı ürünün fiyatı 379,99 dolara kadar gerilemiş durumda. Geçen hafta benzer kitlerin 450 doların üzerinde olduğu düşünülürse, bu oldukça hızlı bir geri çekilme.