Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Google'ın hamlesi DDR fiyatlarını düşürdü

Son aylarda sürekli yükselen DDR5 bellek fiyatları nihayet geri adım attı. ABD’deki bazı perakendecilerde belirli RAM kitlerinde 100 dolara kadar indirim görülüyor. Özellikle Amazon ve Newegg gibi büyük platformlarda dikkat çeken bu düşüşler, şimdilik yalnızca birkaç satıcıyla sınırlı.

Ama doğrusu, piyasanın bir süredir böyle bir hareket beklediği de söylenebilir. Zira son haftalarda RAM fiyatları neredeyse her gün yeni bir zirve görüyordu.

Örneğin Corsair’in 32 GB kapasiteli ve 6400 MHz hızındaki VENGEANCE DDR5 kitleri kısa süre önce 490 dolar civarında satılıyordu. Şimdi ise aynı ürünün fiyatı 379,99 dolara kadar gerilemiş durumda. Geçen hafta benzer kitlerin 450 doların üzerinde olduğu düşünülürse, bu oldukça hızlı bir geri çekilme.

DAHA KÜÇÜK KAPASİTELERDE DE İNDİRİM VAR

Fiyat düşüşü yalnızca üst segment modellerle sınırlı değil. Daha düşük kapasiteli DDR5 modüllerinde de benzer bir tablo var.

Örneğin 16 GB kapasiteli DDR5-5200 kitlerin fiyatı kısa süre önce 260 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şimdi ise aynı ürünlerin fiyatı 219,99 dolar civarında.

Yani fiyatların zirveden dönüşü oldukça hızlı gerçekleşti. Açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar belirgin bir düşüş görmek RAM piyasasında pek alışıldık bir durum değil.

PİYASAYI SARSAN GELİŞME: GOOGLE TURBOQUANT

Bellek piyasasındaki bu ani hareketin arkasında ise oldukça ilginç bir gelişme olduğu konuşuluyor. Google’ın kısa süre önce duyurduğu TurboQuant algoritması.

Sektördeki yorumlara göre TurboQuant, yapay zekâ iş yüklerinde kullanılan bellek miktarını 6 kata kadar azaltabilen bir veri sıkıştırma yöntemi sunuyor. Üstelik Google’ın paylaştığı rapora göre bu işlem yapılırken sistem performansında gözle görülür bir kayıp da yaşanmıyor.

Algoritmanın gündeme gelmesiyle birlikte DRAM üreticileri de piyasada ciddi baskı hissetti. Micron ve diğer bellek tedarikçilerinin piyasa değerlerinden yüz milyarlarca dolar silindiği konuşuluyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Elbette herkes bu tabloya aynı açıdan bakmıyor. Bazı uzmanlar, TurboQuant’ın gerçek dünyada bellek talebini bu kadar radikal şekilde azaltmasının zor olduğunu savunuyor.

Yine de ortada yeni bir senaryo var: Eğer yapay zekâ sistemleri gerçekten daha az belleğe ihtiyaç duymaya başlarsa, şu anda ciddi bir tedarik darboğazı yaşayan üreticiler üretimlerini daha rahat artırabilir.

Piyasada konuşulan bir diğer ihtimal ise şu: TurboQuant duyurusunun ardından şirketlerin ellerindeki RAM stoklarını hızla eritmeye çalışması. Bu da kısa vadede fiyatları aşağı çekmiş olabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.