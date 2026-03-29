Google’ın hamlesi DDR fiyatlarını düşürdü

Son aylarda sürekli yükselen DDR5 bellek fiyatları nihayet geri adım attı. ABD’deki bazı perakendecilerde belirli RAM kitlerinde 100 dolara kadar indirim görülüyor. Özellikle Amazon ve Newegg gibi büyük platformlarda dikkat çeken bu düşüşler, şimdilik yalnızca birkaç satıcıyla sınırlı.
Ama doğrusu, piyasanın bir süredir böyle bir hareket beklediği de söylenebilir. Zira son haftalarda RAM fiyatları neredeyse her gün yeni bir zirve görüyordu.
Örneğin Corsair’in 32 GB kapasiteli ve 6400 MHz hızındaki VENGEANCE DDR5 kitleri kısa süre önce 490 dolar civarında satılıyordu. Şimdi ise aynı ürünün fiyatı 379,99 dolara kadar gerilemiş durumda. Geçen hafta benzer kitlerin 450 doların üzerinde olduğu düşünülürse, bu oldukça hızlı bir geri çekilme.
Fiyat düşüşü yalnızca üst segment modellerle sınırlı değil. Daha düşük kapasiteli DDR5 modüllerinde de benzer bir tablo var.
Örneğin 16 GB kapasiteli DDR5-5200 kitlerin fiyatı kısa süre önce 260 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şimdi ise aynı ürünlerin fiyatı 219,99 dolar civarında.
Yani fiyatların zirveden dönüşü oldukça hızlı gerçekleşti. Açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar belirgin bir düşüş görmek RAM piyasasında pek alışıldık bir durum değil.
Bellek piyasasındaki bu ani hareketin arkasında ise oldukça ilginç bir gelişme olduğu konuşuluyor. Google’ın kısa süre önce duyurduğu TurboQuant algoritması.
Sektördeki yorumlara göre TurboQuant, yapay zekâ iş yüklerinde kullanılan bellek miktarını 6 kata kadar azaltabilen bir veri sıkıştırma yöntemi sunuyor. Üstelik Google’ın paylaştığı rapora göre bu işlem yapılırken sistem performansında gözle görülür bir kayıp da yaşanmıyor.
Algoritmanın gündeme gelmesiyle birlikte DRAM üreticileri de piyasada ciddi baskı hissetti. Micron ve diğer bellek tedarikçilerinin piyasa değerlerinden yüz milyarlarca dolar silindiği konuşuluyor.
Elbette herkes bu tabloya aynı açıdan bakmıyor. Bazı uzmanlar, TurboQuant’ın gerçek dünyada bellek talebini bu kadar radikal şekilde azaltmasının zor olduğunu savunuyor.
Yine de ortada yeni bir senaryo var: Eğer yapay zekâ sistemleri gerçekten daha az belleğe ihtiyaç duymaya başlarsa, şu anda ciddi bir tedarik darboğazı yaşayan üreticiler üretimlerini daha rahat artırabilir.
Piyasada konuşulan bir diğer ihtimal ise şu: TurboQuant duyurusunun ardından şirketlerin ellerindeki RAM stoklarını hızla eritmeye çalışması. Bu da kısa vadede fiyatları aşağı çekmiş olabilir.