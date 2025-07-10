Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'ın korktuğu başına geldi: OpenAI'dan interneti değiştirecek hamle

OpenAI, ChatGPT'nin popülaritesinden güç alarak şimdi de internet tarayıcısı pazarına giriyor. Reuters'a konuşan kaynaklara göre şirket, yapay zeka destekli ve sohbet arayüzüyle entegre çalışan bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:58

ChatGPT sohbet botunun sahibi olan , 'ın pazar lideri web tarayıcısı 'a rakip olacak yapay zeka destekli bir internet tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Reuters'a konuşan üç kaynağa göre, tarayıcının önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya çıkması planlanıyor ve temel hedefi, kullanıcıların web'de gezinme şeklini yapay zeka ile köklü biçimde değiştirmek. Bu sayede OpenAI, Google'ın başarısının temel taşlarından biri olan kullanıcı verilerine daha doğrudan erişim sağlayabilecek.

Google'ın korktuğu başına geldi: OpenAI'dan interneti değiştirecek hamle

CHATPGT'NİN HAFTALIK 500 MİLYON AKTİF KULLANICISI VAR

'nin haftalık 500 milyon aktif kullanıcısı tarafından benimsenmesi halinde OpenAI'ın tarayıcısı, Google Chrome'u tahtından edebilir.

Chrome, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in reklam işinin temel taşlarından biri olarak, kullanıcı verilerini toplayarak daha etkili ve kârlı reklam hedeflemesi yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca Google'ın, arama trafiğini varsayılan olarak kendi motoruna yönlendirmesini de sağlıyor.

İki kaynak, OpenAI'ın tarayıcısının bazı kullanıcı etkileşimlerini geleneksel internet sitelerine tıklamak yerine ChatGPT benzeri yerleşik bir sohbet arayüzü içinde tutacak şekilde tasarlandığını söyledi. Kaynaklardan biri, bu hamlenin OpenAI'ın hizmetlerini tüketicilerin kişisel ve iş hayatlarının her alanına entegre etmeyi hedefleyen daha geniş bir stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
X CEO'su Linda Yaccarino istifa etti: Yerine kimin geçeceği merak ediliyor
İçtiğimiz ilacı da yapay zeka tasarlayacak: Google insanlı deneylere hazırlanıyor

Sıkça Sorulan Sorular

OpenAI tarayıcısı ne zaman kullanıma sunulacak?
İddialara göre OpenAI'ın hedefi, tarayıcıyı 2025 yılı içinde piyasaya sürmek.
ETİKETLER
#google
#Chrome
#chatgpt
#openaı
#yapay-zeka
#Internet Tarayıcısı
#Kullanıcı Verileri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.