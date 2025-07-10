Google'ın korktuğu başına geldi: OpenAI'dan interneti değiştirecek hamle

OpenAI, ChatGPT'nin popülaritesinden güç alarak şimdi de internet tarayıcısı pazarına giriyor. Reuters'a konuşan kaynaklara göre şirket, yapay zeka destekli ve sohbet arayüzüyle entegre çalışan bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor.

ChatGPT sohbet botunun sahibi olan OpenAI, Google'ın pazar lideri web tarayıcısı Chrome'a rakip olacak yapay zeka destekli bir internet tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Reuters'a konuşan üç kaynağa göre, tarayıcının önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya çıkması planlanıyor ve temel hedefi, kullanıcıların web'de gezinme şeklini yapay zeka ile köklü biçimde değiştirmek. Bu sayede OpenAI, Google'ın başarısının temel taşlarından biri olan kullanıcı verilerine daha doğrudan erişim sağlayabilecek.

CHATPGT'NİN HAFTALIK 500 MİLYON AKTİF KULLANICISI VAR

ChatGPT'nin haftalık 500 milyon aktif kullanıcısı tarafından benimsenmesi halinde OpenAI'ın tarayıcısı, Google Chrome'u tahtından edebilir.

Chrome, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in reklam işinin temel taşlarından biri olarak, kullanıcı verilerini toplayarak daha etkili ve kârlı reklam hedeflemesi yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca Google'ın, arama trafiğini varsayılan olarak kendi motoruna yönlendirmesini de sağlıyor.

İki kaynak, OpenAI'ın tarayıcısının bazı kullanıcı etkileşimlerini geleneksel internet sitelerine tıklamak yerine ChatGPT benzeri yerleşik bir sohbet arayüzü içinde tutacak şekilde tasarlandığını söyledi. Kaynaklardan biri, bu hamlenin OpenAI'ın hizmetlerini tüketicilerin kişisel ve iş hayatlarının her alanına entegre etmeyi hedefleyen daha geniş bir stratejisinin parçası olduğunu belirtti.