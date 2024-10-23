Google'ın sesli asistanı Gemini Live artık Türkçe konuşabiliyor

23 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:33

Google, yapay zekadan güç alan sesli asistanı Gemini Live'a Türkçe dil desteği ekledi. Bu özellikle Android cihazlarda kullanılabilen asistan, kullanıcıların yazmadan konuşmalarını ve doğal bir şekilde karşılıklı sohbet etmelerini sağlıyor. Peki Gemini Live Türkçe nasıl sohbet edilir?

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Teknoloji devi Google​, yapay zekadan güç alan sesli asistanı Gemini​ Live için nihayet Türkçe​ dil desteği ekledi. Uzun süredir Türkiye'deki kullanıcılar tarafından merakla beklenen özellik, Android cihazlarda kullanılabiliyor. İlerleyen dönemlerde iOS (iPhone) cihazlara da gelecek.

GEMİNİ LİVE NEDİR?

Gemini Live, Google'ın Gemini yapay zeka​ asistanıyla daha doğal ve akıcı bir şekilde sohbet etmenizi sağlıyor. Tıpkı ChatGPT'nin Gelişmiş Sesli Mod özelliğinde olduğu gibi, Gemini Live ile konuşurken sohbetin konusunu değiştirmek veya başka bir bilgi eklemek için sözünü kesebiliyorsunuz.

Google'dan alınan bilgilere göre, Gemini Live ile yapabileceğiniz işlemler şöyle:

- Karşılıklı konuşma: Yazmadan Gemini ile konuşabilirsiniz. Sözlü olarak cevap alırsınız.

- Hediye önerisi alabilir veya etkinlik ya da iş planı yapma konusunda yardım isteyebilirsiniz.

- Keşfetme: İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

- Sesli prova yapma: Önemli anlar için sohbet havasında ve daha doğal bir şekilde prova yapabilirsiniz.

GEMİNİ LİVE İLE SOHBET ETME

Android akıllı telefon ya da tabletinizde Gemini Live'la sohbet etmek için, öncelikle Gemini mobil uygulamasını açın veya "Ok Google" diyerek asistanı uyandırın. Ardından alt tarafta yer alan "Live (Konuşalım)" butonuna tıklayın. Ekrandaki talimatları uyguladıktan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

ARKA PLANDA KONUŞMAYI DESTEKLİYOR

Gemini Live ile sohbet etmek için illa Gemini mobil uygulamasını açmanıza gerek yok. "Gemini Live" bildirimlerini aktif ettiğinizde, sesli asistan arka planda çalışıyorken de iletişiminize devam edebilirsiniz. Öte yandan Gemini mobil uygulamasındaki Ayarlar bölümüne gidip "Gemini'ın Sesi" kısmı üzerinden yapay zekanın sesini de değiştirebilirsiniz.