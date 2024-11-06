Google'ın sevilen özelliği artık WhatsApp'ta: Kullanıcılar bu yeniliğe bayılacak!

06 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:05

WhatsApp, kullanıcıların aldıkları fotoğrafların doğruluğunu kontrol edebilmeleri için "internette görüntü arama" özelliğini devreye soktu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, görselleri doğrudan Google üzerinde tersine arama yaparak sahte veya yanıltıcı olup olmadığını hızlıca öğrenebilecek.

WhatsApp galeriye hızlı erişim kısayolu ile fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştırıyor

WhatsApp galeriye hızlı erişim kısayolu ile fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştırıyor

WhatsApp, kullanıcıların gördüğü bilgilerin doğruluğunu kontrol etmelerini kolaylaştıracak bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Android platformunda başlatılan "internette görüntü arama" özelliği, şimdi de iOS beta kullanıcıları için sunulmaya başladı. WhatsApp'ın iOS beta 24.22.10.79 güncellemesiyle, kullanıcılar artık aldıkları görüntüleri uygulamadan ayrılmadan Google üzerinde tersine arama yaparak doğrulayabilecek.

WHATSAPP, GÖRSEL ARAMA ÖZELLİĞİNİ TEST EDİYOR

Tersine görsel arama özelliği, Google Images ve TinEye gibi platformlarda da sunuluyor. İnternette görmüş olduğunuz herhangi bir fotoğrafın yer aldığı internet sitelerini bulmak için kullanabileceğiniz bu işlev sayesinde fotoğrafların eski mi yoksa güncel mi olduğunu da anlayabiliyorsunuz.

WhatsApp üzerinden tersine görüntü arama yapmak ise oldukça kolay. Doğrulamak istediğiniz görüntüyü açtıktan sonra, "paylaş" düğmesine tıklayarak alt menüyü görüntüleyebilirsiniz. Bu menüde yer alan "Web'de Ara" seçeneğini seçtiğinizde, WhatsApp görüntüyü Google'a yönlendirerek bir "ters arama" başlatıyor. Bu sayede görüntünün benzerlerini veya orijinal kaynağını görebiliyorsunuz.

FOTOĞRAFLARINIZI WHATSAPP GÖRMEYECEK

Öte yandan görüntünün Google'da aratılması sırasında yalnızca Google'ın bu görüntüye erişimi bulunduğu ve WhatsApp'ın, kullanıcıların görüntülerini ya da arama sonuçlarını görmeyeceği belirtildi. Ayrıca bu özellik tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanılacak.