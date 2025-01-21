Google'ın sonu mu geliyor? 10 yıl sonra bir ilk yaşandı

21 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:56

Teknoloji devi Google, arama motoru pazarındaki payında büyük bir düşüş yaşadı. 10 yıldır pazar payı yüzde 90'ın üzerinde olan şirket, 2024 yılında ilk kez bu oranın altına düştü.

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Google​, uzun yıllardır arama motoru​ pazarının tartışmasız lideri. Ancak araştırma şirketi StatCounter verilerine göre, Google'ın pazar payı son 10 yılda ilk kez yüzde 90'ın altına düştü. 2024'ün ekim ayında yüzde 89,34, kasımda yüzde 89,99 ve aralıkta yüzde 89,73 olarak kaydedildi. Bu durum, 2015'ten bu yana ilk kez üç ardışık ay boyunca Google'ın pazar payının yüzde 90 seviyesinin altına düştüğünü gösteriyor.

GOOGLE'IN DÜŞÜŞ SEBEBİ YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİL, REKABET

Yapay zeka ve ChatGPT​ gibi teknolojilerin popülerliği, Google'ın pazar payındaki düşüşün ana nedeni olarak tahmin edilse de durum daha farklı. Şirkete pazar payı kaybettiren temel sebep, Microsoft Bing gibi rakip arama motorlarının yükselişi.

Bing, yüzde 4'lük pazar payıyla Google'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, Yahoo! ve Yandex gibi diğer arama motorlarının da pazar paylarında artış gözlemlendi. StatCounter verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla Yahoo!'nun pazar payı yüzde 1,29'a, Yandex'in ise yüzde 2,55'e yükseldi.

GOOGLE'IN LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Her ne kadar pazar payında düşüş yaşasa da Google, arama motoru pazarındaki liderliğini sağlam bir şekilde koruyor. Şirket, kullanıcıların en çok tercih ettiği arama motoru olmayı sürdürüyor. Ancak bu düşüşün, rakiplerin büyüme potansiyeline işaret ettiği ve arama motorları pazarında gelecekte daha fazla rekabet yaşanabileceğini gösterdiği değerlendiriliyor.