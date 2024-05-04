Google'ın tahtı sallanacak... ChatGPT arama motoru geliştiriyor

04 May 2024 17:12 - Güncelleme : 04 May 2024 17:14

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT temelli bir arama motoru geliştirdiği iddiasıyla gündemde. Aslında bu iddia ilk olarak şubat ayında The Information sitesi tarafından ortaya atılmıştı.

OpenAI'nın planlarına aşina kaynaklara dayandırılan haberde, Bing'in altyapısını kullanan ve "Web Arama Ürünü" olarak tanımlanan yeni bir arama motorundan bahsedilmişti. Şimdi bu konuda yepyeni bir gelişme daha yaşandı.

OPENAI, 'CHATGPT SEARCH' İÇİN SERTİFİKA ALDI

Mashable sitesinin haberine göre OpenAI, search.chatgpt.com sitesi için bir SSL sertifikası aldı. 'Search' (Arama) ve ChatGPT kelimelerinden oluşması nedeniyle, bu sitenin sohbet robotunu temel alan bir arama motorunu işaret ettiği tahmin ediliyor.

Yanı sıra, X'te (eski adıyla Twitter) 'Pete' isimli bir podcast yayıncısı da, "Search (dot) ChatGPT (dot) com. 9 Mayıs" yazan bir gönderi paylaşarak, söz konusu uygulamanın önümüzdeki hafta perşembe günü duyurulacağını öne sürdü.

CHATGPT ŞU AN BİLE GOOGLE GÖREVİ GÖREBİLİYOR

Tabii her iki iddia da OpenAI tarafından resmi olarak doğrulanmadığından, kesin gözüyle bakamıyoruz. Öte yandan ise ChatGPT'yi (her ne kadar arama motoru olma iddiası taşımasa da) Google'ın yerine aktif bir şekilde kullananlar olduğunu belirtmekte fayda var.

ChatGPT özünde bir sohbet robotu olsa da Google ile arayıp bulabileceğiniz her şeyi (ve daha fazlasını) gereksiz bilgilerden arındırılmış bir şekilde, kısa ve öz olarak önünüze koyabiliyor. Ancak ChatGPT'nin Google karşısındaki en büyük dezavantajı, güncel bilgilere erişim sağlayamıyor oluşu. İşte OpenAI, arama motoruyla bu boşluğu doldurabilir.

BU YIL YENİ BİR GPT MODELİ ÇIKACAK

Bu arada OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde yapay zeka çalışmaları ile ilgili iddialı bir açıklama yaptı. Yapay Genel Zeka (AGI) geliştirmeye ne kadar para harcanırsa harcansın umurunda olmadığını söyledi.

Altman, birkaç ay önceki açıklamasında, bu yıl içinde yeni bir yapay zeka modeli yayınlayacaklarını ancak ismini ne koyacaklarını bilmediğini belirtmişti.