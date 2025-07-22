Google'ın uykularını kaçıran rakamlar! ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı

OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin, günlük 2,5 milyardan fazla talep aldığı, bunların sadece 330 milyon kadarının ise Amerikalı kullanıcılardan geldiği açıklandı.

Axios'un bildirdiği ve OpenAI sözcüsü Rob Friedlander'in doğruladığı raporlara göre, ChatGPT'nin 1 yılda aldığı toplam talep sayısı ise 912,5 milyar adedin üstüne çıkmış durumda.

ARAMA HACMİ 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Her ne kadar ChatGPT, Google'ın yıllık 5 trilyon arama hacmine yetişmek için hâlâ uzun bir yolu olsa da hızlı büyümesinin arama devi için büyük bir tehdit oluşturduğu öngörülüyor. Sadece birkaç ay içinde, ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısı geçtiğimiz aralık ayında 300 milyon iken mart ayında 500 milyonu aşmıştı.

Aralık ayında OpenAI CEO'su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT'ye günde 1 milyardan fazla sorgu gönderdiğini açıklamıştı. Ek olarak şirketin arama hacminin de sekiz ayda iki kattan fazla arttığını ifade etmişti.

GOOGLE'IN DURUMU NASIL?

Google'ın çatı şirketi Alphabet, günlük arama verilerini paylaşmıyor. Ancak yakın zamanda Google'ın yılda 5 trilyon arama aldığı, bunun da günde yaklaşık 14 milyar aramaya denk geldiği açıklandı.

Bununla birlikte bağımsız araştırmalar da benzer sonuçlara işaret ediyor. NP Digital'dan Neil Patel, Google'ın günlük 13,7 milyar arama aldığını tahmin ederken, dijital pazarlama şirketleri SparkToro ve Datos ise bu rakamın günlük yaklaşık 16,4 milyar olduğunu öne sürüyor.

Raporlara göre OpenAI, önümüzdeki haftalarda Google Chrome'a doğrudan rakip olacak yapay zeka destekli bir web tarayıcısı çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, bu hedefe geçen hafta kullanıma sunduğu ve bilgisayarınızda görevleri sizin için yerine getirebilen ChatGPT Agent adlı araçla bir adım daha yaklaştı.