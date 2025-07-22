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 | Ömer Faruk Dogan

Google'ın uykularını kaçıran rakamlar! ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı

Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı. Yalnızca birkaç ay içinde haftalık kullanıcı sayısını 300 milyondan 500 milyona çıkararak sektörde dikkatleri üzerine toplayan uygulamaya günlük kaç talep gönderildiği açıklandı. İşte detaylar.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:09

'ın yapay zeka destekli sohbet botu 'nin, günlük 2,5 milyardan fazla talep aldığı, bunların sadece 330 milyon kadarının ise Amerikalı kullanıcılardan geldiği açıklandı.

Axios'un bildirdiği ve OpenAI sözcüsü Rob Friedlander'in doğruladığı raporlara göre, ChatGPT'nin 1 yılda aldığı toplam talep sayısı ise 912,5 milyar adedin üstüne çıkmış durumda.

Google'ın uykularını kaçıran rakamlar! ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı

ARAMA HACMİ 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Her ne kadar ChatGPT, 'ın yıllık 5 trilyon arama hacmine yetişmek için hâlâ uzun bir yolu olsa da hızlı büyümesinin arama devi için büyük bir tehdit oluşturduğu öngörülüyor. Sadece birkaç ay içinde, ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısı geçtiğimiz aralık ayında 300 milyon iken mart ayında 500 milyonu aşmıştı.

Aralık ayında OpenAI CEO'su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT'ye günde 1 milyardan fazla sorgu gönderdiğini açıklamıştı. Ek olarak şirketin arama hacminin de sekiz ayda iki kattan fazla arttığını ifade etmişti.

Google'ın uykularını kaçıran rakamlar! ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı

GOOGLE'IN DURUMU NASIL?

Google'ın çatı şirketi Alphabet, günlük arama verilerini paylaşmıyor. Ancak yakın zamanda Google'ın yılda 5 trilyon arama aldığı, bunun da günde yaklaşık 14 milyar aramaya denk geldiği açıklandı.

Bununla birlikte bağımsız araştırmalar da benzer sonuçlara işaret ediyor. NP Digital'dan Neil Patel, Google'ın günlük 13,7 milyar arama aldığını tahmin ederken, dijital pazarlama şirketleri SparkToro ve Datos ise bu rakamın günlük yaklaşık 16,4 milyar olduğunu öne sürüyor.

Raporlara göre OpenAI, önümüzdeki haftalarda Google Chrome'a doğrudan rakip olacak yapay zeka destekli bir web tarayıcısı çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, bu hedefe geçen hafta kullanıma sunduğu ve bilgisayarınızda görevleri sizin için yerine getirebilen ChatGPT Agent adlı araçla bir adım daha yaklaştı.

Google'ın uykularını kaçıran rakamlar! ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı
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Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT Google'a gerçek bir rakip olabilir mi?
Her ne kadar ChatGPT'nin günlük sorgu hacmi Google'a göre hâlâ düşük olsa da, büyüme hızı ve yeni teknolojilerle (örneğin, yapay zeka destekli tarayıcı) potansiyel bir rakip olabileceği değerlendiriliyor.
ETİKETLER
#google
#chatgpt
#openaı
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Arama Hacmi
#Teknoloji
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