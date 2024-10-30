Google'ın yapay zeka yatırımı Alphabet'i uçurdu!

30 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:29

Google’ın çatı şirketi Alphabet, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla Wall Street tahminlerini aştı. Şirketin yapay zeka yatırımları, gelir artışını çift haneli oranlara taşıdı. Alphabet, yapay zekanın etkisini hem kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler üzerinde hissetmeye başladıklarını vurgularken, mali disiplin de gelir artışında önemli rol oynadı.

Alphabet, üçüncü çeyrekte gelirini %15 artırarak 88,3 milyar dolara ulaştı ve Wall Street beklentilerinin üstüne çıktı. Bu dönemde, şirketin net geliri ise geçen yıla göre %34 artış göstererek 26 milyar dolar oldu. Hisse başına gelir 2,12 dolar olarak gerçekleşirken, Alphabet’in hisse değeri, bu açıklamaların ardından %5,3 artarak 180,20 dolara çıktı.

ARAMA MOTORU VE YOUTUBE PARA BASIYOR

Google arama motoru, Alphabet’in en büyük gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte arama motorundan elde edilen gelir %12 artarak 49,3 milyar dolara ulaştı. YouTube ise %12 artışla 8,9 milyar dolar gelir sağladı. Ayrıca Google Cloud, %34 büyüme ile 11,3 milyar dolara çıkarak dikkat çekti. Alphabet’in trafik edinme maliyetleri (TAC) ise %9 artarak 13,7 milyar dolara yükseldi.

GOOGLE, YAPAY ZEKA YARIŞINDA GERİ KALMIYOR

Google, reklamcılık, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında Amazon, Meta ve Microsoft gibi devlerle kıyasıya rekabet ediyor. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, yapay zekada önemli bir ivme yakaladıklarını belirtti. Google’ın Gemini modelini temel alan yapay zeka araçlarının kullanımında hızlı bir büyüme gözlemleniyor. Pichai, Google’ın yazılım geliştirme süreçlerinde yeni kodların dörtte birinin artık yapay zeka ile üretildiğini ve bu kodların insan mühendisler tarafından doğrulandığını ifade etti.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANDI AMA...

Alphabet’in çalışan sayısı geçen yıla kıyasla 1.112 kişi azaldı. 2023’ün başındaki geniş çaplı işten çıkarmalar sonrası, Alphabet, yapay zeka departmanlarını güçlendirme amacıyla bir dizi yeniden yapılandırma yaptı ve DeepMind altında daha fazla ekip topladı.

Pichai, yeni yapay zeka özellikleriyle kullanıcıların Google Arama’da daha fazla seçeneğe kavuştuğunu söyledi. Google Cloud’da ise yapay zeka çözümleri, mevcut müşterilerin ürüne bağlılığını artırırken, yeni müşteri kazanmada da etkili oluyor. YouTube’un son dört çeyrekte reklam ve abonelik gelirleri toplamda 50 milyar doları aştı.

Alphabet’in üçüncü çeyrek başarısı, yapay zeka yatırımlarının ve maliyet kontrollerinin doğru bir stratejiyle birleştiğini ortaya koyuyor. Google’ın önümüzdeki dönemde bu ivmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.