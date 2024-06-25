Google'ın yeni yapay zeka projesi: İstediğiniz ünlü ile sohbet edebileceksiniz

25 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:05

Google'ın ünlüleri ve YouTube fenomenlerini temel alan yeni yapay zeka destekli sohbet robotları geliştirdiği bildirildi. Ancak bu fikir çığır açıcı değil, zira Character.ai ve Meta gibi şirketlerin benzer ürünleri zaten piyasada bulunuyor.

The Information'a göre, Google'ın ünlü sohbet robotları, şirketin Gemini yapay zeka model ailesi tarafından desteklenecek. Google, ünlülerin yanı sıra influencer'larla da ortaklıklar kurmayı planlıyor ve ayrıca kullanıcıların sadece kişiliklerini ve görünümlerini tanımlayarak kendi sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

GOOGLE ÜNLÜLERİ TEMEL ALAN YAPAY ZEKA BOTU TASARLIYOR

Google'ın hangi ünlüler veya influencer'larla ortaklık kuracağı henüz belli değil. Örneğin, Meta'nın sohbet robotları TikTok yıldızı Charli D'Amelio, YouTube fenomeni Mr. Beast, Snoop Dogg, Tom Brady ve Paris Hilton gibi kişiliklere dayanıyor. Character.ai'nin karakterleri arasında ise politikacılar, filozoflar ve kurgusal karakterler bulunuyor.

Google'ın bu projesinin, Google Doodles üzerinde çalışan uzun süredir yönetici olan Ryan Germick ve on kişilik bir ekip tarafından yönetildiği bildiriliyor.

SOHBET BOTLARI DENEYSEL KALABİLİR

Ayrıca Google'ın bu botlarının sadece bir deney olarak kalabileceği belirtiliyor. Rapora göre şirket, bu botları geniş çapta kullanılabilir hale getirmek yerine yalnızca deneysel ürünlerini listelediği web sitesi olan Google Labs'de tutabilir.

Meta'nın ünlülere dayalı yapay zeka sohbet botları, şirketin ürettiği her ürüne entegre edilmesine rağmen pek başarılı olamamıştı. The Information'a göre, Meta'nın Snoop Dogg'u temel alan sohbet robotunun Instagram'da yalnızca 15 bin takipçisi varken, gerçek Snoop Dogg'u takip edenlerin sayısı 87,5 milyon.