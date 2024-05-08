Gören iPhone 15 zanneder! Dinamik Adalı Android: ZTE Axon 60 telefonu tanıtıldı

08 May 2024 17:37 - Güncelleme : 08 May 2024 17:38

Çin merkezli teknoloji devi ZTE, Axon 60 serisini genişleterek Axon 60 ve Axon 60 Lite modellerini tanıttı. Bu yeni akıllı telefonlar, uygun fiyatlı olmalarına rağmen dikkat çekici özellikler sunuyor.

AXON 60 VE AXON 60 LITE ÖZELLİKLERİ

Axon 60 ve Axon 60 Lite, Unisoc yonga setleriyle güçlendirilmiş 4G özellikli cihazlar. Her iki model de 5.000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Axon 60, 6.72 inçlik bir IPS LCD ekran ve FHD+ çözünürlüğüyle büyük bir görüntüleme deneyimi sunarken, Axon 60 Lite ise 6.6 inçlik HD+ LCD ekran ve 90Hz yenileme hızıyla geliyor.

50 MEGAPİKSEL ANA KAMERA

Kamera özellikleriyle de dikkat çeken bu telefonlar, her ikisi de 50 Megapiksel ana kameralara sahip. Axon 60, ayrıca 2 Megapiksel makro kamera ve bir derinlik sensörüyle geliyor, Axon 60 Lite ise 2 Megapiksel derinlik sensörü ve yapay zeka destekli bir kamerayla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

ZTE'nin yeni modelleri, Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve kullanıcılara en son teknolojiyi sunuyor. Ayrıca, her iki telefon da 22.5W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kullanıcıların bataryayı daha hızlı bir şekilde doldurmalarına olanak tanıyor.

ARKA VE ÖN TARAFTA IPHONE 15 BENZERLİĞİ

Axon 60 ve Axon 60 Lite hem arka taraftaki kamera adasıyla hem de ön tarafındaki Dinamik Ada benzeri çentik tasarımıyla Apple'ın son model akıllı telefonları olan iPhone 15 Pro'ya benzerlik taşıyor. Ancak tabii ki donanım performansı bakımından iPhone'un yanından bile geçemeyeceğini söylemeye gerek yok.

ZTE AXON 60 VE AXON 60 LITE ÖZELLİKLERİ

Axon 60 ve Axon 60 Lite, farklı renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor. Axon 60 modeli Altın, Mor ve Siyah renk seçenekleriyle 219 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Axon 60 Lite modeli Mor, Altın ve Mavi renk seçenekleriyle 177 dolar fiyatıyla tüketicilere sunulacak.