Gözümüz yollarda kaldı: Starfield için beklenen güncelleme duyuruldu

02 May 2024 11:56 - Güncelleme : 02 May 2024 15:41

Xbox'taki Starfield oyuncuları artık 30 kare (fps) sınırıyla uğraşmak zorunda kalmayacak. Bethesda, 15 Mayıs'ta gelecek bir güncellemeyle birlikte Xbox Series X'te oyunun 60 fps'de çalıştırılmasına izin verecek.

60 fps'ye ek olarak birkaç özellik daha geliyor. Bundan böyle, görsellere öncelik vermek için "özel efektler, ışıklandırma ve kalabalıklar için tüm ayrıntıları korurken en yüksek çözünürlüğü tutmak" ya da "kare hızı performansına öncelik vermek için özel efektler, ışıklandırma ve kalabalıklar için dahili çözünürlüğü ve ayrıntıları azaltmak" tercih edilebilecek.

60 FPS İÇİN PERFORMANS MODU SEÇİLMELİ

Bethesda, oyunu 60 fps veya üzerinde çalıştırırken performans modunu seçmenizi öneriyor. Ayrıca 120 Hz'de çalışan değişken yenileme hızına (VRR) sahip bir ekran da tavsiye ediliyor ancak Starfield'ı daha yüksek kare hızlarında çalıştırmak için buna ihtiyacınız yok.

Ara sıra ekran yırtılmasıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ve ekranınızı özelleştirebileceğiniz seçenekler daha az olur ancak bunları problem etmiyorsanız sorun olmayacaktır. VRR ekranıyla 30, 40, 60 veya sınırlanmamış kare hızı modlarını seçebilirsiniz.

GÜNCELLEME STEAM'DE BETA OLARAK VAR

Söz konusu Starfield güncellemesi şu anda Steam'de beta olarak mevcut. Güncellemenin daha detaylı yüzey haritaları, yepyeni gemi özelleştirme seçenekleri ve oyuncu envanteri menüsünden gemi kargosuna erişim gibi özellikleri de beraberinde getireceğini belirtelim.

STARFIELD'A RESMİ MOD DESTEĞİ GELİYOR

Starfield için asıl bomba bir sonraki güncellemede. Bethesda, 'Shattered Space' genişlemesi kapsamında oyuna resmi olarak mod desteği ekleyecek ve yeni bir kare aracı kazandıracak. Bu güncellemenin detayları 9 Haziran'daki Xbox etkinliğinde karşımıza çıkacak.