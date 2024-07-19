GPT-4o Mini tanıtıldı: OpenAI'ın daha küçük ve uygun fiyatlı yapay zeka modeli

19 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:16

OpenAI'ın yeni yapay zekası sızdırıldı... Şirket içinde bile sır gibi saklanıyor

OpenAI'ın yeni yapay zekası sızdırıldı... Şirket içinde bile sır gibi saklanıyor

OpenAI, GPT-4o isimli metin, görsel, ses ve video formatında çıktılar üretebilen çok modlu yapay zeka modelini tanıttıktan aylar sonra GPT-4o Mini'yi duyurdu.

Gemini 1.5 Flash ve Claude 3 Haiku gibi piyasadaki mini modellere rakip olarak çıkarılan GPT-4o mini, geliştiriciler için 1 milyon token girdi başına 15 sent ve 1 milyon token çıktı başına 60 sent maliyete sahip. Bu da GPT-3.5'ten yüzde 60 daha ucuz olduğunu gösteriyor.

GPT-4O MINI, GPT-3.5'İN YERİNİ ALACAK

GPT-4o Mini, ChatGPT'nin ücretsiz, Plus ve Team planlarındaki GPT-3.5 Turbo'nun yerine geçecek. Kurumsal kullanıcıların modele önümüzdeki hafta erişebileceği belirtildi. Ayrıca geliştiriciler, GPT-4o Mini yerine API aracılığıyla GPT-3.5'i şimdilik kullanabilecek.

EKİM 2023'E KADAR OLAN BİLGİLERİ GÖSTERİYOR

OpenAI'ın açıklamasına göre GPT-4o Mini, API'de metin ve görüntü işleme özelliğine sahip ve yakında video ve ses gibi girdi ve çıktıları da işleyebilecek. Ve 128 bin token bağlam penceresinin yanında istek başına 16 bin token çıktı destekliyor.

Modelin bilgileri Ekim 2023'e kadar sınırlı. Bu da daha güncel konularla ilgili sorulara cevap veremeyeceği anlamına geliyor.

GPT-4O MINI MMLU'DA TEST EDİLDİ

GPT-4o Mini, 57 akademik konuda yaklaşık 16 bin çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kıyaslama sınavı olan Measuring Massive Multitask Language Understanding'de (MMLU) test edildi.

GPT-3.5'in 70 puan ve GPT-4o'un 88,7 puan aldığı bu testi GPT-4o Mini 82 puanla geçti. Claude 3 Haiku ve Gemini 1.5 Flash modelleri sırasıyla 75,2 ve 78,9 puan alırken Google Gemini Ultra, 90 puanla bu testin zirvesinde bulunuyor.