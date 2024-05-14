GPT-4o tanıtıldı, dil öğrenme uygulaması Duolingo hisseleri çakıldı

14 May 2024 10:50 - Güncelleme : 14 May 2024 10:53

OpenAI'nın dün akşam gerçekleştirdiği canlı yayınla birlikte yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıtması, teknoloji dünyasındaki hisseleri dalgalandırdı.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan ve dünyanın en büyük dil öğrenim uygulamaları arasında olan Duolingo da en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Gerçek zamanlı olarak çeviri yapabilme özelliğiyle dikkatleri toplayan GPT-4o sonrası Duolingo'nun hisseleri adeta tepetaklak oldu.

BİR GECEDE YÜZDE 4 DÜŞÜŞ

GPT-4o'nun görüntülü ve sesli olarak konuşabilme, nesneleri ve tabelaları açıklayabilme üstelik bütün bunları istediğiniz dillerde yapabilme özelliğiyle birlikte pek çok kişi Duolingo gibi araçlara ihtiyaç kalmadığı görüşünde bulunuyor.

Bununla birlikte GPT-4o'nun sosyal hayatta dil öğrenme zorunluluğunun olmayacağı bir geleceğe kapıları açtığı düşünülüyor; bu fikir de dün OpenAI ekibinin etkinlikte gösterdikleri gibi yapay zeka modelinin gerçek zamanlı çeviri yapabilme yeteneğine dayanıyor.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Duolingo'nun hisseleri yaklaşık yüzde 4 düştü. Haberin yazıldığı tarih itibarıyla 180 dolardan işlem gören hisseler, dün akşam 177 dolar seviyesine kadar geriledi.

'APPLE İLE ANLAŞTI' İDDİASI YARADI

ABD'li teknoloji devi Apple'ın OpenAI ile iPhone'a yapay zeka özelliklerini getirmek için anlaştığı iddialarından sonra, Apple'ın hisseleri yükselirken; Alphabet'te de kısa süreli bir düşüş gözlendi.