GPT-4'ten daha yetenekli: OpenAI, ChatGPT-4o modelini tanıttı

13 May 2024 20:41 - Güncelleme : 13 May 2024 20:43

OpenAI günlerdir beklenen yapay zeka etkinliğini gerçekleştirdi. İddia edildiği gibi ChatGPT arama motoru ya da GPT-5 modeli yerine, mevcut GPT-4'ün yeni sürümü: GPT-4o bu etkinliğin öne çıkan ürünü oldu.

GPT-4o, ChatGPT'nin mevcut sürümlerinden çok daha hızlı ve aynı zamanda metin, görüntü ve ses yetenekleri daha gelişmiş olarak karşımızda duruyor. Üstelik iyi haber şu ki, bütün kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

CHATGPT YENİ SÜRÜMÜ: GPT-4o NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Ses, metin ve görüntü üzerinde mantık yürütme özelliğiyle dikkatleri toplayan GPT-4o, bu sayede gerçek zamanlı konuşma kabiliyetine ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların sadece sesine değil, kamera görüntülerine de yorumda bulunabilen model, bu yönüyle artı puan kazanıyor.

OpenAI ekibi, etkinlikte GPT-4o'ya bir kağıda yazılan bir denklem modelini gösterdi ve çözüm için yardım istedi. Model problemi çözerken bir başka demoda ise kağıtta "Seni seviyorum ChatGPT" yazısını görünce duygusal bir karşılıkta bulundu.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, modelin çok modlu olduğunu, yani içerik üretebileceğini veya ses, metin ya da görüntülerdeki komutları anlayabileceğini belirtti.

CHATGPT MASAÜSTÜ SÜRÜMÜ ÇIKTI

OpenAI Baş Teknolojisi Sorumlusu (CTO) Mira Murati, ChatGPT için bir masaüstü uygulaması geliştirdiklerini duyurdu. Bu uygulama sayesinde sohbet botu, tarayıcı yerine direkt olarak bilgisayara indirilecek bir program üzerinden kullanılabilecek.