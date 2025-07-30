GPT-5 testleri Sam Altman'ı bile korkuttu: "Nükleer silah projesine benzettim"

OpenAI'ın bir sonraki büyük modeli GPT-5 henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak CEO Sam Altman, modelin test aşamasında yaşadığı deneyimleri "ürkütücü" olarak tanımladı.

Theo Von'un This Past Weekend adlı podcast programına konuk olan Altman, GPT-5 modeliyle çalışırken yaşadığı deneyimler sebebiyle uygulamayı, 2. Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahların üretimini gerçekleştirmek için yürütülmüş Manhattan Projesi'ne benzettiğini söyledi.

"YAPAY ZEKA YETERİNCE DENETLENMİYOR"

Sam Altman, mevcut yapay zeka denetim mekanizmalarına da sert eleştiriler yöneltti. "Ortadan bir yetişkin yok" diyerek, denetim yapılarının yapay zekanın gelişiminin gerisinde kaldığını ifade etti.

Altman, yapay zeka yarışından duyduğu rahatsızlığı ilk kez dile getirmiyor. Daha önce de bu teknolojinin "çok kötüye gidebileceğini" söylemiş ve OpenAI'ın sorumlu hareket etmesi gerektiğini belirtmişti.

CHATGPT-5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

OpenAI CEO'su Sam Altman, daha önce yaptığı bir açıklamayla GPT-5'in muhtemelen yaz bitmeden çıkacağını ancak tam olarak ne zaman piyasaya süreceklerini bilmediğini söylemişti. The Verge sitesinin iddiasına göre, yeni model ağustos ayı içerisinde ChatGPT kullanıcılarına sunulacak.

GPT-5 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

GPT-5, OpenAI'ın "o" ve "GPT" serisi modellerinin tek bir çatı altında toplandığı ve mevcut tüm araçları kullanabilen, çeşitli görevleri yerine getirebilen bir model olarak karşımıza çıkacak. İddialara göre GPT-5, GPT-5 Mini ve GPT-5 Nano olmak üzere üç farklı versiyon ile gelecek.