GPT-5 ve ChatGPT arama motoru tanıtılacak iddiası: OpenAI, yapay zeka etkinliğini duyurdu

11 May 2024 09:09 - Güncelleme : 11 May 2024 09:09

ChatGPT destekli bir yapay zeka arama motorunun geleceği konuşulmaya devam ederken OpenAI sürpriz bir etkinlik duyurdu. CEO Sam Altman, bu etkinlikte tanıtılacak ürünler hakkında biraz bilgi verdi.

GPT-5 TANITILACAK MI?

OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'da canlı yayınlanacak etkinlikte GPT-5 ya da arama motoru gösterilmeyecek. Yani her iki iddia da şu an için boşa çıkmış görünüyor.

Peki OpenAI neden böyle bir etkinlik düzenliyor? Şirketten gelen açıklamada, "Bazı ChatGPT demoları ve GPT-4 ile ilgili güncellemeler gösterilecek" bilgisi verildi.

"YENİ ŞEYLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Altman, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "GPT-5 değil. Arama motoru da değil. Ama insanların seveceğini düşündüğümüz bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz! Bunlar bana sihir gibi geliyor" ifadesini kullandı.

CHATGPT ARAMA MOTORU NE ALEMDE?

Geçtiğimiz günlerde Reuters, ismini vermek istemeyen iki kaynağın kendisine ChatGPT arama motorunun 13 Mayıs Pazartesi günü tanıtılacağını söylediğini yazmıştı. Ondan önce de Google rakibinin internet sitesi için SSL sertifikasının alındığı ortaya çıkmıştı.

Her ne kadar Sam Altman, pazartesi günü bir arama motoru tanıtmayacaklarını söylemiş olsa da böyle bir projeleri olduğunu da inkar etmiş değil.

Bu arada OpenAI'nın etkinliğinden sonra da Google, Gemini ve Gemma gibi yapay zeka modelleri hakkında haberler vereceği, aynı zamanda Android 15'i resmi olarak tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Google I/O 2024, 14 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.