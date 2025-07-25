GPT-5 yapay zeka sektörünü dağıtmaya geliyor: İşte özellikler ve çıkış tarihi

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan OpenAI, uzun süredir beklenen GPT-5 modelini resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce OpenAI CEO'su Sam Altman, "Muhtemelen yaz bitmeden çıkacak. Ancak tam olarak ne zaman yayınlayacağımızı bilmiyorum" demişti.

The Verge sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, OpenAI GPT-5 modelini ağustos ayı gibi erken bir tarihte piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki GPT-5 özellikleri nasıl olacak?

GPT-5 MODELİNİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni nesil yapay zeka sistemi, önceki modellerden farklı olarak çok modelli bir mimariyle geliştiriliyor ve farklı görevleri aynı anda yerine getirme kapasitesine sahip olacak. Altman, şubat ayında yaptığı açıklamada GPT-5'in, ürünlerini basitleştirmek amacıyla o3 modelini diğer teknolojilerle birlikte kullanacağını söylemişti.

OpenAI, nihai olarak o serisi ile GPT serisi modelleri birleştirmeyi ve tüm mevcut araçları kullanabilen, çeşitli görevleri yerine getirebilen yapay zeka sistemleri oluşturmayı amaçlıyor.

Haberde ayrıca, "GPT-5'in ağustos ayı başında piyasaya çıkması muhtemel görünse de, OpenAI'ın planladığı çıkış tarihleri genellikle geliştirme zorlukları, sunucu kapasitesi sorunları ve rakip YZ modellerinin duyuruları ve sızıntıları nedeniyle değişmektedir" denildi.

ÜÇ FARKLI GPT-5 SÜRÜMÜ OLACAK

Yeni yapay zeka ailesi; GPT-5, GPT-5 Mini ve GPT-5 Nano olmak üzere üç sürümle karşımıza çıkacak. Kullanıcılar ChatGPT'nin arayüzü üzerinden hem ana modeli hem de miniyi kullanabilecek. GPT-5 Nano ise yalnızca API'lar aracılığı ile sunulacak.

OpenAI benzer bir stratejiyi halihazırda uyguluyor. Örneğin GPT-4.1 mini sürümü hızlı kodlama ve analiz gibi görevlerde idealken, GPT-4.1 mini ise günlük görevler için daha hızlı ve küçük bir versiyon olarak ChatGPT üyelerine hizmet veriyor. Benzer şekilde o3, o4-mini ve o4-mini-high gibi çeşitli versiyonlar da bulunuyor.