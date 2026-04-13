Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Grand Theft Auto 6'nın çıkışına 7 ay kala kötü haber geldi!

Dünyaca ünlü oyun firması Rockstar Games, ShinyHunters isimli grubun siber saldırısına uğradı. Korsanlar, çaldıkları verileri sızdırmama karşılığında şirketten fidye talep etti. Rockstar'dan açıklama gecikmedi.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 17:38

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi , bilgisayar korsanlarının hedefi haline geldi. ShinyHunters adlı grup, fidye talepleri karşılanmazsa çalınan verileri internette yayınlamakla tehdit ediyor. Konuyla ilgili firmadan açıklama geldi.

Korsanlar, şirketin veri depolamak amacıyla faydalandığı Snowflake adlı bulut platformunu ele geçirdiklerini öne sürüyor. Rockstar'a Anodot isimli analiz firmasına ait üçüncü taraf entegrasyonlar üzerinden sızan siber saldırganların çaldıkları kimlik doğrulama kodlarını kullanarak hedeflerine ulaştıkları belirtildi.

Güvenlik zafiyetinin fark edilmesiyle birlikte Snowflake yönetimi hızla harekete geçerek şüpheli müşteri hesaplarını askıya aldı. Etkilenen şirketlerle iletişime geçen platform yetkilileri, hesap güvenliğini artırma konusunda gerekli yönlendirmeleri sağladı. Aynı saldırı dalgasından Hallmark Cards, National Railroad Passenger Corporation gibi firmaların da zarar gördüğü biliniyor.

ROCKSTAR, DURUMUN CİDDİYETİNİ ÖNEMSEMİYOR

Yaşanan krizin hemen sonrasında Rockstar tarafından resmi doğrulama geldi. Şirket yetkilileri, yaşanan olayda "sınırlı miktarda önemsiz kurum bilgisine erişildiğini" aktardı. Saldırının şirket organizasyonuna veya oyunculara herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı vurgulandı.

FİDYE TALEPLERİ KARŞILIKSIZ KALDI

İstekleri yerine getirilmeyen ShinyHunters, elde ettikleri gizli verileri internet üzerinden herkese açık biçimde paylaşma tehdidini yineliyor. Oyun stüdyolarının şirket içi politikaları ve kolluk kuvvetlerinin genel uyarıları ise çalınan veriler için kesinlikle fidye ödenmemesi yönünde. Dolayısıyla Rockstar'ın sessiz kalması hiç sürpriz değil.

Bu arada Rockstar Games, heyecanla beklenen çıkış tarihi olarak 19 Kasım 2026 tarihini belirledi. Herhangi bir ertelenme olmazs oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürülecek.

