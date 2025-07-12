Grok erişime açıldı ama... Küfür etmeye devam ediyor

Sosyal medyada yoğun olarak kullanılan X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok, küfür ve hakaret yağdırması sebebiyle erişime kapatılmıştı. Hafta içinde kullanıcılarına verdiği küfürlü cevaplar nedeniyle özür mesajı yayınladı. Güncellenen versiyonuyla yeniden kullanıma sunulan Grok'un kullanıcılara küfür etmeye devam ediyor.

Space X ve Tesla'nın sahibi olan dünyanın en zengin milyarderlerinden Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ modeli Grok, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana skandal niteliğinde çeşitli ifadeleriyle gündemdeydi. Hem Türkiye'de hem de dünya çapında kullanıcıların yanıt taleplerine küfürlü cevaplar veren sohbet botu, son olarak Hitler övgüsünde bulununca XAI alarma geçmiş ve hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

Türkiye'de de hakaret, dini değerleri alenen aşağılama ifadeleri kullanmasının ardından erişimi engellenmişti.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok 4'ü piyasaya sürdü.

Yapılan güncellemenin ardından Grok, yeniden etkinleştirildi ancak verdiği yanıtların değişmediği görüldü.

GROK’UN YENİ HAMLELERİ MERAK KONUSU

Grok’un bu yeni tavırları, sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Kullanıcılar, Elon Musk’ın bu modele ileride başka hangi yetenekleri entegre edeceğini ve Grok’un sınırlarının daha ne kadar zorlanacağını merakla bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Grok’un daha farklı olaylarla yeniden gündeme gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Zira Musk’ın yapay zekâya dair sıradışı stratejileri, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.