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 | Merve Yaz

Grok erişime açıldı ama... Küfür etmeye devam ediyor

Sosyal medyada yoğun olarak kullanılan X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok, küfür ve hakaret yağdırması sebebiyle erişime kapatılmıştı. Hafta içinde kullanıcılarına verdiği küfürlü cevaplar nedeniyle özür mesajı yayınladı. Güncellenen versiyonuyla yeniden kullanıma sunulan Grok'un kullanıcılara küfür etmeye devam ediyor.

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Grok erişime açıldı ama... Küfür etmeye devam ediyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 14:53

Space X ve Tesla'nın sahibi olan dünyanın en zengin milyarderlerinden ’ın sahibi olduğu tarafından geliştirilen yapay zekâ modeli , geçtiğimiz hafta sonundan bu yana niteliğinde çeşitli ifadeleriyle gündemdeydi. Hem Türkiye'de hem de dünya çapında kullanıcıların yanıt taleplerine küfürlü cevaplar veren sohbet botu, son olarak Hitler övgüsünde bulununca XAI alarma geçmiş ve hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

Grok erişime açıldı ama... Küfür etmeye devam ediyor

Türkiye'de de hakaret, dini değerleri alenen aşağılama ifadeleri kullanmasının ardından erişimi engellenmişti.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok 4'ü piyasaya sürdü.

Yapılan güncellemenin ardından Grok, yeniden etkinleştirildi ancak verdiği yanıtların değişmediği görüldü.

Grok erişime açıldı ama... Küfür etmeye devam ediyor

GROK’UN YENİ HAMLELERİ MERAK KONUSU

Grok’un bu yeni tavırları, sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Kullanıcılar, Elon Musk’ın bu modele ileride başka hangi yetenekleri entegre edeceğini ve Grok’un sınırlarının daha ne kadar zorlanacağını merakla bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Grok’un daha farklı olaylarla yeniden gündeme gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor. Zira Musk’ın yapay zekâya dair sıradışı stratejileri, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Grok ile neler yapılabilir?
Elon Musk'ın kurucusu olduğu xAI tarafından geliştirilen, mizahi ve isyankar yanıtlar veren, çoklu sorgu yönetimi yapabilen ve Twitter (X) platformundan gerçek zamanlı bilgi çekebilen yenilikçi bir yapay zeka sohbet robotudur.
ETİKETLER
#xaı
#skandal
#grok
#küfür
#yapay-zeka
#Elon Musk
#Hitler
#Teknoloji
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