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 | Yusuf Özgür Bülbül

Grok skandalı sonrası ilgi odağı oldu! Ankara'dan yerli ve milli sosyal medya hamlesi: Oppenza

Elon Musk’ın satın almasının ardından X platformunda artan sansür, algoritmik manipülasyonlar ve kullanıcı verilerine dair güvenlik endişeleri, Türk gençliğini harekete geçirdi. Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilerek yerli imkanlarla hayata geçirilen ve kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu Oppenza, dijital dünyada Türkiye'nin bağımsızlık hamlesi olarak öne çıkıyor...

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Grok skandalı sonrası ilgi odağı oldu! Ankara'dan yerli ve milli sosyal medya hamlesi: Oppenza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 19:40

Ankara Üniversitesi öğrencileri, Elon Musk'ın X platformuna karşı yerli ve milli bir cevap verdi: Oppenza. Artan sansür ve veri güvenliği endişelerine son vermeyi hedefleyen platform, tüm kullanıcı verilerini 'de tutarak dijital bağımsızlık için kritik bir adım atıyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER TEK ÇATI ALTINDA

Kaygılara yanıt olarak doğan yerli ve milli sosyal medya ağı Oppenza, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşarak dijital dünyada "biz de varız" mesajı verdi. Oppenza, kullanıcı dostu arayüzü, hızlı altyapısı ve açık kaynaklı yapısıyla yalnızca bir sosyal medya uygulaması olmanın ötesine geçiyor. Platform; içerik paylaşımı, topluluk oluşturma, sanal sınıflar, etkinlik düzenleme ve bilet satışı gibi pek çok dijital çözümü tek çatı altında sunuyor. Tüm kullanıcı verilerinin Türkiye’deki sunucularda korunması ise dışa bağımlılığın önüne geçilmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Grok skandalı sonrası ilgi odağı oldu! Ankara'dan yerli ve milli sosyal medya hamlesi: Oppenza


Oppenza; kullanıcı dostu arayüzü, hızlı altyapısı ve etik dijital anlayışıyla fark oluşturmayı amaçlıyor. Platformda kullanıcılar içerik paylaşımından topluluk oluşturmaya kadar pek çok sosyal medya deneyimini özgürce yaşayabilecek. Üstelik tüm veriler, Türkiye’de yerleşik sunucularda korunarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Projenin en dikkat çekici yanı ise arkasında herhangi bir büyük şirket değil, ülkesine değer katmak isteyen üniversite öğrencilerinin yer alması. Bu yönüyle Oppenza, sadece teknolojik değil, aynı zamanda sosyal bir girişim örneği sunuyor.

Grok skandalı sonrası ilgi odağı oldu! Ankara'dan yerli ve milli sosyal medya hamlesi: Oppenza


Ankara Üniversitesi mezuniyet töreninde uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Oppenza İletişim Koordinatörü Onur Tavut, "X artık özgürlük değil, algoritmanın kölesi. Oppenza ile biz kendi sözümüzü kendimiz duyuruyoruz. Bizim meselemiz sadece sosyal medya yapmak değil. Türk milletinin verisini, Türk altyapısında tutmak için bu projeyi hayata geçirdik. Oppenza, bilgi ve veri yönetiminde dışa bağımlılığı sona erdirmeyi amaçlayan stratejik bir adımdır. Platformda kullanıcılar, kendi etkinliklerini oluşturabiliyor, uygun fiyatlarla bilet alabiliyor ve öğretmen-öğrenci buluşmalarına imkan sağlayan sanal sınıf sistemleri üzerinden etkileşim kurabiliyor" dedi.

GROK SKANDALI SONRASI İLGİ ARTTI

X platformunda kullanılan Grok adlı yapay zekanın Türk kullanıcıları hedef alan ifadeleri sonrası Oppenza’nın kullanıcı sayısında belirgin bir artış yaşandığı da ifade edildi. Firmanın yetkilileri, yakın dönemde farklı illerde üniversite öğrencileriyle doğrudan temas kurmayı, dijital bağımsızlık ve milli bilinç konularında bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#Sosyalmedya
#Oppenza
#Yerlisosyalmedya
#Dijitalbağımsızlık
#Teknoloji
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