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 | Ömer Faruk Dogan

Grok'a fotoğraf ve video üretme özelliği geldi: ChatGPT'den çok büyük bir farkı var

Grok, yeni görüntü ve video üretme aracı Grok Imagine'ı duyurdu. Kullanıcıların metin veya görsel girdilerle 15 saniyelik videolar oluşturmasına olanak tanıyan sistemin, ChatGPT'nin görsel oluşturma modelinden çok büyük bir farkı var.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:49

'ın yapay zeka şirketi , görüntü ve video üretme modeli Grok Imagine'ı resmen duyurdu ve iOS uygulamasında tüm SuperGrok ve Premium+ X abonelerine sunmuş durumda.

TechCrunch'ın haberine göre, Musk'ın Grok’u "filtresiz" ve "sınırları zorlayan" bir yapay zeka olarak konumlandırmasına uygun şekilde, yeni sistem, ChatGPT ve Google Veo 3 gibi birçok uygulamanın yapamadığı +18 içerik üretimine izin veriyor.

Grok'a fotoğraf ve video üretme özelliği geldi: ChatGPT'den çok büyük bir farkı var

GROK IMAGINE NEDİR NE İŞE YARAR?

Grok Imagine, metin veya görsel girdilerini 15 saniyelik videolara dönüştürmeyi vaat ediyor; bu videolarda yerel (doğal) ses de bulunuyor. Uygulamada yer alan "Spicy Mode" sayesinde kullanıcılar sadece yetişkinlere uygun olan içerikleri de üretebiliyor.

Grok Imagine hâlâ erken aşamada bir ürün ve Google DeepMind, OpenAI, Runway gibi köklü rakiplerle ve Çinli alternatiflerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Grok'a fotoğraf ve video üretme özelliği geldi: ChatGPT'den çok büyük bir farkı var

Bununla birlikte, üretilen insan görselleri "uncanny valley" diye bilinen problemi aşabilmiş değil. Cilt dokuları balmumu gibi gerçeklikten uzak bir şekilde görünüyor ve yapay zeka olduğunu çok belli ediyor. Hatta neredeyse çizgi film karakterlerini de andırıyor.

Musk, X'te yaptığı paylaşımda, Grok Imagine modelinin "her geçen gün daha iyi olacağını" söyledi.

https://x.com/elonmusk/status/1952104431367208981

GROK IMAGINE MODU NASIL KULLANILIR?

Grok Imagine özelliğini kullanabilmek için ilk adım olarak SuperGrok (aylık 1.299,99 TL) veya SuperGrok Heavy (aylık 12.999,99 TL) paketlerinden bir tanesini satın almanız gerekiyor. Ardından Grok'un uygulamasını açıp, üst kısımdaki Imagine (Hayal Et) butonuna tıklamanız yeterli oluyor.

Açılan ekrandaki prompt girebileceğiniz yere, üretmek istediğiniz görseli veya videoyu tanımlayan birkaç kelimelik cümle yazdıktan sonra saniyeler içinde işlem tamamlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Grok Imagine nedir ve ne işe yarar?
Grok Imagine, metin veya görsel girdilerden 15 saniyelik videolar üretebilen bir yapay zeka modelidir. Videolarda doğal ses de yer alır ve içerikler kullanıcı isteğine göre şekillendirilebilir.
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#Grok Imagine
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#Video Üretimi
#Teknoloji
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