Grok’ta skandallar bitmiyor: Şimdi de erkekler…

Elon Musk, Grok’un gerçek kişilere ait rızasız cinsel içerik üretmeyi bıraktığını açıklamıştı. Fakat pratikte durum pek de öyle değil. Çünkü sistem, kadınlara yönelik bazı sınırlamalara takılsa da erkekler için neredeyse sınırsız bir alan tanıyor.

GROK’UN YENİ HEDEFİ ERKEKLER

The Verge’de görev yapan bir gazetecinin yaptığı testler, tabloyu daha da çarpıcı hale getirdi. Gazeteci, kendi fotoğraflarını Grok’a yükleyerek kıyafetlerin kaldırılmasını istedi. Sonuç? Grok bu talepleri hiçbir ücret talep etmeden ve ciddi bir direnç göstermeden yerine getirdi.