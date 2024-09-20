GTA 5 BattleEye güncellemesi, Steam Deck sürümünü bozdu! Rockstar'dan jet hızıyla açıklama

20 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:46

Rockstar Games, Grand Theft Auto 5 Steam Deck üzerindeki online modunu desteklemeyi aniden sonlandırdı. Bu gelişmenin ardından oyun, Valve'ın el konsolunda tamamen oynanamaz hale gelmese bile artık sadece hikaye modu desteklenecek. Peki bu durumun sebebi ne?

Grand Theft Auto V, geçtiğimiz hafta Steam Deck​ kullanıcıları arasında en çok oynanan on oyun arasındaydı ve son iki yıldır en popüler yirmi oyun arasında yer alıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle, Rockstar Games​ oyunun online modunda Steam Deck desteğini aniden sonlandırdı. Bu kararla birlikte Valve, oyunu artık "desteklenmiyor" olarak listelemeye başladı.

GTA 5 ONLİNE, STEAM DECK DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Rockstar'ın bu kararının ardında, GTA 5 Online için kullandığı yeni hile önleme yazılımı BattlEye yer alıyor. Ancak bu noktada kafaları karıştıran bir durum var: Valve, BattlEye'ın Steam Deck'te çalışabilmesi için gerekli tüm altyapıyı yıllar önce sağladığını iddia ediyor ve birçok oyun bu sistemi kullanmaya devam ediyor. Peki, Rockstar neden bu desteği devreye almadı?

ROCKSTAR, SORUNU VALVE'A YÖNLENDİRDİ

Rockstar, bu hamlesiyle oyunseverler arasında büyük bir soru işareti oluşturdu. Şirket, Steam Deck'in GTA Online için BattlEye'ı desteklemediğini iddia ederek, topu Valve'a attı. Ancak burada dikkat çeken bir detay var: Valve, BattlEye hile önleme yazılımını Steam Deck'te çalıştırmayı mümkün kılmanın, sadece bir e-posta göndermek kolay basit olduğunu belirtmişti.

Bu da kullanıcıların kafasında şu soruyu doğuruyor: Rockstar, bu basit adımı neden atmadı? Şu aşamada her iki şirket de sorumluluk kabul etmediği için bu sorunun cevabı bilinmiyor.

GTA Online, uzun zamandır ciddi bir hile sorunu yaşıyordu ve bu nedenle daha güçlü bir hile önleme yazılımına geçiş yapılması kaçınılmaz hale gelmişti. Bu açıdan bakıldığında, Rockstar'ın yeni BattlEye yazılımını devreye alması, hilecilerle mücadele etmek adına doğru bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak diğer yandan, oyunun Steam Deck kullanıcılarını çevrim içi moddan mahrum bırakmak da kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

TEK OYUNCULU MOD SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Rockstar, Steam Deck kullanıcılarının GTA V Hikaye Modu'nu sorunsuz bir şekilde oynayabileceğini belirtiyor. Ancak GTA Online'a erişim ne yazık ki artık mümkün değil. Şirketin resmi açıklamasına göre, bu durum kısa vadede değişecek gibi de görünmüyor.