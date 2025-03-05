GTA 5 Enhanced, Epic Games ve Steam'de yayınlandı: İşte sistem gereksinimleri

Rockstar Games'in büyük grafik güncellemesi GTA 5 Enhanced, Epic Games ve Steam platformlarında 4 Mart 2025 itibarıyla PC oyuncularına ücretsiz olarak sunuldu. Işın izleme, DLSS 3 ve FSR 3 desteği ile oyunun görselliği yeni nesil seviyeye taşındı. Peki GTA 5 Enhanced ücretsiz mi, nasıl indirilir?
Merakla beklenen GTA 5 Enhanced, PC için çıktı. Rockstar Games, bu sürümü geçtiğimiz günlerde, GTA 5 PC versiyonunu adeta baştan tasarlayacak devasa bir grafik güncellemesi olarak duyurmuştu. Güncelleme, 4 Mart 2025 tarihinde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
GTA 5 Enhanced sürümü, oyunun grafiklerinin PC'de, ışın izlemeli küresel aydınlatma ve ortam tıkanıklığı gibi teknolojiler sayesinde, tıpkı PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te göründüğü gibi görünmesini sağlıyor. GTA 5'in grafikleri şimdiye kadar bilgisayarda PS4 Pro ve Xbox One X oyun konsollarını kullanmaktaydı.
GTA 5 Enhanced güncellemesi ile gelen bir diğer yenilik ise, DLSS 3 ve FSR 1/3 gibi yapay zeka temelli kare oluşturma teknolojilerinin oyuna eklenmesi oldu. Ancak güncelleme, DLSS 4 ve FSR 4 teknolojilerini desteklemiyor.
GTA 5 Enhanced sürümü ücretsiz bir güncelleme olarak piyasaya sürüldü. Oyunun orijinal sürümüne sahip olanlar, güncellemeyi Steam ve Epic Games gibi platformlar üzerinden indirebilecek.
GTA 5 Enhanced sürümü ile birlikte oyunun sistem gereksinimleri de değişti. Oyunu gelişmiş grafiklerle oynamak isteyenlerin sahip olması gereken donanımlar şu şekilde sıralandı:
Minimum:
Önerilen: