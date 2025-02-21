GTA 5 PC grafikleri yıllar sonra baştan aşağı yenileniyor: Sistem gereksinimleri de değişti

Rockstar, GTA 6 ne zaman çıkacak açıklamadı ancak oyunculara büyük bir sürpriz yaparak GTA 5 PC sürümüne devasa bir grafik güncellemesi getiriyor. Ücretsiz olarak yayınlanacak güncelleme ile oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kalitesinde grafiklere kavuşacak. Öte yandan GTA 5 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de değişti.
GTA 5 çıkışından bu yana tam 12 yıl geçti ama Rockstar, efsanevi oyunu unutmuyor. Şirket, GTA 6 bekleyen oyuncular için büyük bir ters köşe yaparak, GTA 5 PC sürümünü adeta baştan tasarlayacak devasa bir grafik güncellemesi duyurdu. 4 Mart 2025'te yayınlanacak bu ücretsiz güncelleme ile oyun, yeni nesil grafiklere kavuşacak.
GTA 5 PC sürümü şu ana kadar, 9 yıl önce çıkan PS4 Pro ile 8 yıl önce çıkan Xbox One X cihazları seviyesindeki grafiklerle oynanıyordu. Ancak 4 Mart'taki güncelleme ile oyunun hem hikaye modu hem de GTA Online bölümü, 5 yıl evvel hayatımıza giren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarındaki gelişmiş grafiklere terfi etmiş olacak.
Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği ise yapay zeka destekli kare oluşturma teknolojilerinin oyuna eklenmesi olacak. NVIDIA ve AMD'nin sunduğu DLSS 3 ve FSR 3 desteği sayesinde kare hızları daha yüksek olacak. Ne yazık ki oyuncular DLSS 4 desteğini göremeyecek ancak DLSS 3 ile gelişmiş FPS değerlerine ulaşabilecekler.
Gelişmiş grafiklerle birlikte GTA 5 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de yükseltildi. Oyunu yeni grafiklerle oynamak isteyenler için belirlenen donanım gereksinimleri şu şekilde sıralandı: