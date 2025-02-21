GTA 5 PC grafikleri yıllar sonra baştan aşağı yenileniyor: Sistem gereksinimleri de değişti

Rockstar, GTA 6 ne zaman çıkacak açıklamadı ancak oyunculara büyük bir sürpriz yaparak GTA 5 PC sürümüne devasa bir grafik güncellemesi getiriyor. Ücretsiz olarak yayınlanacak güncelleme ile oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kalitesinde grafiklere kavuşacak. Öte yandan GTA 5 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de değişti.

GTA 5 çıkışından bu yana tam 12 yıl geçti ama Rockstar, efsanevi oyunu unutmuyor. Şirket, GTA 6 bekleyen oyuncular için büyük bir ters köşe yaparak, GTA 5 PC sürümünü adeta baştan tasarlayacak devasa bir grafik güncellemesi duyurdu. 4 Mart 2025'te yayınlanacak bu ücretsiz güncelleme ile oyun, yeni nesil grafiklere kavuşacak.

GTA 5 PC sürümü şu ana kadar, 9 yıl önce çıkan PS4 Pro ile 8 yıl önce çıkan Xbox One X cihazları seviyesindeki grafiklerle oynanıyordu. Ancak 4 Mart'taki güncelleme ile oyunun hem hikaye modu hem de GTA Online bölümü, 5 yıl evvel hayatımıza giren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarındaki gelişmiş grafiklere terfi etmiş olacak.

GTA 5, DLSS 3 VE FSR 3 DESTEĞİ ALIYOR

Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği ise yapay zeka destekli kare oluşturma teknolojilerinin oyuna eklenmesi olacak. NVIDIA ve AMD'nin sunduğu DLSS 3 ve FSR 3 desteği sayesinde kare hızları daha yüksek olacak. Ne yazık ki oyuncular DLSS 4 desteğini göremeyecek ancak DLSS 3 ile gelişmiş FPS değerlerine ulaşabilecekler.

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DE DEĞİŞTİ

Gelişmiş grafiklerle birlikte GTA 5 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de yükseltildi. Oyunu yeni grafiklerle oynamak isteyenler için belirlenen donanım gereksinimleri şu şekilde sıralandı:

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (YENİ)

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590

Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: GTX 1630 (4GB) veya RX 6400 (4GB)

GTX 1630 (4GB) veya RX 6400 (4GB) Depolama: 105 GB SSD

105 GB SSD Ses: Yüzde 100 DirectX 10 uyumlu ses kartı

GTA 5 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (YENİ)

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB Dual RAM

16 GB Dual RAM Ekran kartı: RTX 3060 (8GB) veya RX 6600 XT (8GB)

RTX 3060 (8GB) veya RX 6600 XT (8GB) Depolama: 105 GB DirectStorage uyumlu SSD

105 GB DirectStorage uyumlu SSD Ses: Windows Uzamsal Ses ve Dolby Atmos desteği