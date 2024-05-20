GTA 5 tarihin en çok satan üçüncü oyunu oldu
Rockstar Games'in 11 yaşındaki açık dünya aksiyon ve macera oyunu GTA 5, Minecraft ve Tetris'in ardından tarihin en çok satan 3. oyunu oldu.
2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), günümüzde hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Rockstar'ın 3 karakterden oluşan efsanevi soygun oyunu, 2025 yılının sonbahar döneminde yerini Lucia ile tanışacağımız GTA 6'ya bırakmaya hazırlanıyor.
GTA 5 SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI
Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, GTA 5'in bugüne kadar 200 milyon kopya sattığını açıkladı. Böylece GTA 5, tüm zamanların en çok satan üçüncü oyunu olarak kayıtlara geçti; 300 milyon satan Minecraft ve 520 milyon satan Tetris ilk 2 sırada bulunuyor.
GTA 6, VICE CITY'Yİ GERİ GETİRECEK
Take-Two tarafından 2025 yılının sonbaharında kesin olarak çıkacağı duyurulan GTA 6 ile birlikte Vice City macerası geri dönecek. İlk kez bir kadın ana karakterle izleyicileri baş başa bırakacak açık dünya oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış gerçekleştirecek.
GTA 6, tabii ki de PC kullanıcılarını da unutmayacak. Fakat bilgisayar oyuncularının, oyunu oynamak için yaklaşık 1 yıl kadar beklemek zorunda olacakları tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse GTA 5 de konsola önce konsola daha sonra PC'ye çıkış yapmıştı.