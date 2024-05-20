GTA 5 tarihin en çok satan üçüncü oyunu oldu

20 May 2024 09:08 - Güncelleme : 20 May 2024 09:11

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), günümüzde hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Rockstar'ın 3 karakterden oluşan efsanevi soygun oyunu, 2025 yılının sonbahar döneminde yerini Lucia ile tanışacağımız GTA 6'ya bırakmaya hazırlanıyor.

GTA 5 SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, GTA 5'in bugüne kadar 200 milyon kopya sattığını açıkladı. Böylece GTA 5, tüm zamanların en çok satan üçüncü oyunu olarak kayıtlara geçti; 300 milyon satan Minecraft ve 520 milyon satan Tetris ilk 2 sırada bulunuyor.

GTA 6, VICE CITY'Yİ GERİ GETİRECEK

Take-Two tarafından 2025 yılının sonbaharında kesin olarak çıkacağı duyurulan GTA 6 ile birlikte Vice City macerası geri dönecek. İlk kez bir kadın ana karakterle izleyicileri baş başa bırakacak açık dünya oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış gerçekleştirecek.

GTA 6, tabii ki de PC kullanıcılarını da unutmayacak. Fakat bilgisayar oyuncularının, oyunu oynamak için yaklaşık 1 yıl kadar beklemek zorunda olacakları tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse GTA 5 de konsola önce konsola daha sonra PC'ye çıkış yapmıştı.