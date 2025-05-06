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 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 2. fragmanı yayınlandı! Hikaye ve atmosfer ilk kez bu kadar net

Rockstar Games, GTA 6'nın merakla beklenen ikinci fragmanını sonunda yayınladı. Yeni fragman, GTA 6'nın hikayesine ve karakterlerine dair ilk kez bu kadar çok detay sunuyor.

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GTA 6 2. fragmanı yayınlandı! Hikaye ve atmosfer ilk kez bu kadar net
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 17:35

GTA 6 cephesinden nihayet beklenen hamle geldi. Bir buçuk yıl önce yayınlanan ilk fragmanın ardından, ikinci GTA 6 fragmanı sonunda Rockstar Games tarafından paylaşıldı. "GTA 6 ikinci fragman ne zaman gelecek?" sorusu artık yerini, "GTA 6 hikayesi nasıl olacak?" merakına bırakmış durumda.

Fragman, oyunun baş karakterleri Jason ve Lucia üzerinden ilerleyen karanlık ve sürükleyici bir hikayeye ışık tutuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=VQRLujxTm3c

Rockstar Games'in fragman açıklamasında verdiği bilgilere göre, Jason ve Lucia her zaman hayatın onlara karşı bir oyun oynadığını düşünüyordu. Ancak basit bir soygun planının ters gitmesiyle, Amerika'nın en güneşli ama aynı zamanda en tehlikeli bölgelerinden biri olan Leonida eyaletindeki büyük bir komploya bulaşmak zorunda kalıyorlar.

Bu karanlık döngüden sağ çıkmak içinse birbirlerine duydukları güven, hayatta kalmalarının tek anahtarı olacak.

GTA 6 2. fragmanı yayınlandı! Hikaye ve atmosfer ilk kez bu kadar net

GTA 6 ERTELENDİ: 2026'DA ÇIKACAK

Fragmanla birlikte birçok oyuncunun dikkatini çeken bir diğer gelişme de GTA 6 çıkış tarihi oldu. Rockstar Games, geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamayla, oyunun 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Oyuncular tarafından zaten uzun zamandır beklenen erteleme haberi çok da şaşırtıcı değil. Zira oyunun ne kadar büyük olduğu ve zahmetli bir geliştirme sürecinden geçtiği göz önüne alındığında, ertelenmesi bekleniyordu.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 resmi çıkış tarihi olarak 26 Mayıs 2026 açıklamasını yaptı. Bu tarih, daha önce planlanan 2025 sonbahar döneminden yaklaşık altı ay sonraya denk geliyor.
GTA 6 hangi platformlarda oynanabilecek?
Grand Theft Auto 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya sürülecek. Rockstar Games, oyunun PC versiyonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki GTA oyunlarında olduğu gibi, PC sürümünün daha sonraki bir tarihte çıkması bekleniyor.
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