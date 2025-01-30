GTA 6 çıkış tarihi yine sızdırıldı! Bu kez kaynak sağlam

30 Ocak 2025 15:39 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:40

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) çıkış tarihi ile ilgili bugüne kadar pek çok sızıntı geldi. Son olarak ise İspanya'da yer alan bir perakendeci olan XUruguay, oyunun ne zaman yayınlanacağını yanlışlıkla duyurdu. Ancak XUruguay, iddiasını oldukça sağlam bir kaynağa dayandırıyor.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili yeni bir sızıntı gündeme bomba gibi düştü. İspanya'nın tanınmış oyun perakendecilerinden XUruguay, yanlışlıkla oyunun çıkış tarihini listeledi. Üstelik XUruguay, iddiasını çok sağlam bir kaynağa dayanarak ortaya koyduğunu açıkladı.

GTA 6 İÇİN BEKLENEN TARİH: 17 EYLÜL 2025

XUruguay tarafından paylaşılan bilgilere göre, GTA 6'nın 17 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse serinin bir önceki oyunu olan GTA 5 de 17 Eylül 2013 tarihinde çıkmıştı. Öte yandan kısa süre sonra perakende sitesinden bu bilgi kaldırıldı.

Ancak olay burada bitmedi. XUruguay, kendilerine yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "PlayStation ile doğrudan çalışıyoruz, hangi ürünleri hangi tarihlerde satabileceğimizi bize onlar söylüyor" dedi. Ancak şu an için Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

GTA 6 ile ilgili bugüne kadar birçok söylenti ve tahmini tarih ortaya atıldı. Ancak XUruguay gibi bir perakendecinin doğrudan bir tarih paylaşması, bu söylentiler arasında en dikkate değer olanlardan biri. Şirketin verdiği yanıt da bu ihtimali güçlendirmiş durumda.

IMDB, EKİM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Çevrim içi bilgi bankası IMDb, geçtiğimiz yıl Grand Theft Auto VI çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmıştı ve oyunun 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacağını iddia etmişti. Bu bilgiyi kısa süre içinde kaldırmıştı. Bu arada Rockstar'ın ana şirketi Take-Two da mali raporunda oyunun 2025 Sonbahar aylarında geleceği bilgisini aktarmıştı.

Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalar ve sızıntılar ışığında, herhangi bir ertelenme olmadığı takdirde GTA 6'nın eylül, ekim veya kasım ayında çıkacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

GTA 6, FİYAT KONUSUNDA DA BENZERSİZ OLACAK

Günümüzde büyük bütçeli pek çok oyun, standart olarak 70 dolar fiyatla satışa çıksa da GTA 6'nın bunu kıracağı öngörülüyor. İddia edilene göre Grand Theft Auto 6, 100 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.