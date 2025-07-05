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 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 çıkmadan GTA 7 hakkında açıklama geldi: Çok daha farklı olabilir

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) daha çıkmadan, GTA 7 ile ilgili bir açıklama geldi. Eski GTA geliştiricisi Obbe Vermeij, yapım maliyeti açısından GTA 7'nin GTA 6'dan farklı olacağını söyledi.

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GTA 6 çıkmadan GTA 7 hakkında açıklama geldi: Çok daha farklı olabilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 10:42

'in 'yı geliştirmek için tam olarak ne kadar harcama yaptığı bilinmese de, oyunun uzun süredir yapımda olması ve binlerce geliştiricinin projeye dahil edilmesi göz önüne alındığında, şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyun olması olduğu tahmin ediliyor.

GTA 7 BÜYÜK BÜTÇELİ OLMAYABİLİR

Bununla birlikte, Grand Theft Auto (GTA) serisinin eski teknik lideri Obbe Vermeij, Kiwi Talkz podcast yayınında yaptığı açıklamada, gelecekteki oyun bütçelerinin bu kadar yüksek olmayacağını, çünkü yapay zekanın, üretim maliyetlerini ciddi şekilde azaltacağını belirtti.

Oyunlardaki iş yükünün büyük bir bölümünün yapay zeka tarafından üstlenileceğini savunan Vermeij'e göre, ara sahnelerin ilk versiyonları, karakterlerin diyaloğu ve görselleştirmesi gibi kısımlar bile tamamen yapay zekayla üretilebilir olacak.

Bu doğrultuda Vermeij, GTA 7'nin yapımının GTA 6'dan daha ucuza mal olacağını öngörüyor. Tabii ki de bunun doğru olup olmadığını görmek için önümüzde en kötü ihtimalle 15 yıl var. Rockstar, diğer oyun firmaları gibi her birkaç yılda bir oyun çıkaran bir firma değil.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili mayıs ayında bir açıklama yapan Rockstar Games, oyunu resmi olarak 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya süreceğini duyurdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6'nın çıkış tarihi kesin olarak ne zaman?
Rockstar Games, GTA 6'nın 26 Mayıs 2026 tarihinde çıkacağını resmen duyurdu.
ETİKETLER
#rockstar games
#gta 6
#yapay-zeka
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#Oyun Geliştirme
#Oyun Bütçeleri
#Teknoloji
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