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 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 çıkmadan önce Rockstar'dan şok karar: 13 yıllık platform sona erdi!

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) çıkışına yaklaşırken dikkat çeken bir karar aldı. 13 yıl boyunca oyunculara çeşitli çevrim içi özellikler sunan Social Club platformu kapatıldı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:27

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyununu 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürecek olan , 13 yıl boyunca hizmet veren Social Club platformunu kapatma kararı aldı.

Social Club, oyunculara Rockstar Games oyunlarıyla ilgili çeşitli özellikler sunan bir platformdu. Kullanıcılar, ilerlemelerini takip edebiliyor, özel içeriklere erişebiliyor ve diğer oyuncularla bağlantı kurarak çeşitli etkinlikler düzenleyebiliyordu.

SOCIAL CLUB PLATFORMUNUN YERİNE NE GELECEK?

Rockstar Games iç kaynağı Videotechuk, Social Club'ın sona erdiğini duyurdu. Web sitesi artık ana sayfaya yönlendiriyor ve platformdaki profiller, fotoğraflar, videolar gibi içerikler kaybolmuş durumda.

Rockstar Games, GTA 6 ve diğer oyun projeleri için gelecekte daha güçlü bir çevrim içi deneyim sunmayı planlıyor. Social Club'ın kapatılmasının yeni platformun ilk adımlarını işaret ettiği belirtiliyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 ne zaman çıkacak?
Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun çıkış tarihini resmi olarak açıkladı. Oyun, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek.
ETİKETLER
#rockstar games
#grand theft auto 6
#Oyuncak Makinesi
#Social Club
#Online Platform
#Video Oyunları
#Teknoloji
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