GTA 6 fragmanı 7 ayda rekor kırdı! İzlenme sayısı ile tarihe geçti

15 Temmuz 2024 15:09 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 15:09

Rockstar Games'in uzun süredir beklenen GTA 6 oyununun fragmanı YouTube'da 200 milyon kez izlenerek yeni bir rekora ulaştı. Bu, geçen yıl aralık ayında yayınlanmasından sadece 7 ay sonra gerçekleşti.

GTA 6 FRAGMANI, GTA 5 FRAGMANINI İZLENME SAYISI BAKIMINDAN İKİYE KATLADI

Bu rakam, özellikle serinin bir önceki oyununun fragmanıyla kıyaslandığında oldukça etkileyici duruyor. Hatırlatmak gerekirse GTA 5 fragmanı toplamda 110 milyon kez izlenmiş durumda ki bu da GTA 6 fragmanının hemen hemen yarısını temsil ediyor.

Ancak GTA 6 oyun fragmanları arasında hala ikinci sırada yer alıyor. Mobil oyun Subway Surfers 361 milyon görüntülenme ile liderliği elinde tutuyor. Ancak bu fragmanın 11 yıl önce yayınlandığını da belirtmek önemlidir.

Konsol ve PC oyunları arasında GTA 6 rakipsiz. Eğer fragmana ilgi devam ederse, 300 milyon barajını da aşabileceği düşünülüyor. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, 200 milyon görüntülenme sadece Rockstar'ın kanalından alınan resmi verileri kapsıyor. Fragman farklı kanallara onlarca kez yeniden yüklendiği için görüntülenme sayısı totalde çok daha yüksek.

GTA 6 fragmanı yayınlandıktan hemen sonra çeşitli rekorlar kırmıştı. İlk 24 saat içinde 100 milyondan fazla izlenerek en popüler müzik dışı video olmuştu.

Son verilere göre, oyundan yeni ekran görüntüleri ağustos ayı gibi erken bir tarihte ortaya çıkabilir. Bu da ikinci fragmanın yakın gelecekte yayınlanabileceğine işaret ediyor.